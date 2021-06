Tradegate-Aktienkurs Brenntag-Aktie:

77,12 EUR -0,75% (17.06.2021, 09:44)



ISIN Brenntag-Aktie:

DE000A1DAHH0



WKN Brenntag-Aktie:

A1DAHH



Ticker-Symbol Brenntag-Aktie:

BNR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Brenntag-Aktie:

BNTGF



Kurzprofil Brenntag SE:



Brenntag (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Ticker-Symbol: BNR, NASDAQ OTC-Symbol: BNTGF) ist Weltmarktführer in der Distribution von Chemikalien und Inhaltsstoffen. Das in Deutschland ansässige internationale Unternehmen managt komplexe Lieferketten und erleichtert sowohl Herstellern als auch Nutzern von Chemikalien den Marktzugang zu tausenden von Produkten und Dienstleistungen. Es verbindet ein globales Netzwerk mit herausragender lokaler Ausführung. Damit ist Brenntag der effektivste und bevorzugte Partner der Branche - ganz im Sinne seiner Philosophie: "ConnectingChemistry".



Brenntag betreibt ein weltweites Netzwerk mit über 670 Standorten in 77 Ländern. Mit mehr als 17.000 Mitarbeitern weltweit erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 11,8 Mrd. Euro im Jahr 2020.



Brenntag wird von einem erfahrenen Management geführt, das zusammen über jahrzehntelange Erfahrung und Kompetenz in der Chemiedistribution und -produktion verfügt. Seit dem 29. März 2010 ist die Brenntag SE an der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Prime Standard gelistet und gehört seit dem 21. Juni 2010 dem MDAX Index an. (17.06.2021/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Brenntag: Restrukturierung wirkt - AktienanalyseDie Aktie des Chemikalienhändlers Brenntag (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Ticker-Symbol: BNR, NASDAQ OTC-Symbol: BNTGF) kennt derzeit nur eine Richtung: aufwärts, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Es sei vor allem die Hoffnung auf ein baldiges Ende der Corona-Krise, verbunden mit einem kräftigen Konjunkturschub, die Anleger bei Laune halte. Aber auch die von Brenntagchef Christian Kohlpaintner verordnete Restrukturierung komme an der Börse gut an. Mit den Ende 2020 eingeleiteten Maßnahmen wolle der CEO den Konzern profitabler machen und das bereinigte EBITDA ab dem Jahr 2023 um 220 Mio. Euro verbessern.Erste Erfolge seien bereits sichtbar: Während die Erlöse im Auftaktquartal wegen Lieferketten-Problemen um 2,5 Prozent auf gut 3,1 Mrd. Euro gefallen seien, habe EBITDA überraschend kräftig um gut 14 Prozent auf rund 300 Mio. Euro angezogen. Besonders deutlich sei der operative Gewinn in der Sparte Essentials gestiegen. Sie vertreibe Prozesschemikalien für ein breites Spektrum an Branchen und Anwendungen und sei deutlich größer als das zweite neue Segment "Specialties" rund um den Vertrieb von Inhaltsstoffen für bestimmte Industriezweige, die direkt in der Herstellung der Endprodukte der Kunden verwendet würden.Das Management sehe den Konzern daher auf einem guten Weg, das für 2021 gesteckte Ziel von 1,08 bis 1,18 Mrd. Euro EBITDA zu erreichen (Vorjahr: 1,06 Mrd. Euro) - und sei wohl auch darüber hinaus positiv gestimmt. Denn in den vergangenen Wochen habe es trotz des hohen Kursniveaus mehrere Insiderkäufe gegeben. Für Anleger ebenfalls nicht uninteressant: Brenntag gelte bei der DAX-Erweiterung im September als heißer Anwärter auf einen der beliebten Posten im Auswahlindex. (Ausgabe 23/2021)Börsenplätze Brenntag-Aktie:Xetra-Aktienkurs Brenntag-Aktie:76,84 EUR -0,93% (17.06.2021, 10:38)