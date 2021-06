Das enorme Wachstum erkläre auch die stark gestiegene Bewertung des Unternehmens. Sollte die SPAC-Transaktion zustande kommen, gehe das Management der Mantelgesellschaft von einer Bewertung für Boxine von einer Milliarde Euro aus.



Als die Düsseldorfer im September 2019 von einem Investoren-Konsortium aus der Beteiligungsgesellschaft Armira, den Hexal-Gründern Strüngmann und Zalando-Gründer Robert Gentz, übernommen worden seien, habe das laut Branchenkreisen zu einer Bewertung von 300 Millionen Euro stattgefunden.



Alleine der europäische Spielzeug-Markt solle Analysten zufolge bis 2025 jährlich über fünf Prozent wachsen und ein Volumen von fast 17 Milliarden Euro erreichen. Boxine sei dort mit starken Lizenzpartnern und einem erfolgreichen Produkt aussichtsreich positioniert.



"Der Aktionär" wird die Entwicklung des möglichen SPAC-Deals weiter verfolgen, so Benjamin Heimlich. (Analyse vom 18.06.2021)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Boxine GmbH aus Düsseldorf ist ein Hersteller von Hörfiguren, welche sie Tonies nennen. Die Tonies werden für Kinder ab drei Jahren produziert und werden als die nächste Evolutionsstufe der Spielfigur bezeichnet. Zusammen mit den zugehörigen Tonieboxen, die als Abspielgerät für die Tonies dienen, verschmelzen Hören und Spielen zu einem interaktiven Erlebnis. (18.06.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Benjamin Heimlich von "Der Aktionär" nimmt das Düsseldorfer Unternehmen Boxine unter die Lupe.Das Konzept sei so simpel wie genial: Kinder würden eine kleine Gummifigur auf einen Lautsprecher stellen und schon erklinge Musik oder ein Hörspiel. Binnen weniger Jahre sei Boxine damit zum Phänomen in Kinderzimmern geworden. Nun seien die Düsseldorfer in Verhandlungen mit einem SPAC, der das Unternehmen an die Börse bringen wolle.Über die Fusion mit der Mantelgesellschaft 468 SPAC I (ISIN LU2333563281/ WKN A3CM2W) könnte Boxine in Frankfurt an den Kapitalmarkt kommen. Allerdings seien die Gespräche noch nicht abgeschlossen und ein Zustandekommen des Deals damit nicht sicher.Mit seinen kinderfreundlichen Audio-Systemen habe das Düsseldorfer Unternehmen in den fünf Jahren seit der Produkteinführung die Kinderzimmer in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Großbritannien und Irland erobert. Aktuell laufe die Expansion in die USA, für die Boxine unter anderem eine Lizenzvereinbarung mit Disney abgeschlossen habe.Aktuelle Geschäftszahlen liefere Boxine bislang nicht, die letzten Informationen würden aus dem Frühjahr 2020 stammen. Damals habe das Management im "Handelsblatt" für 2020 einen Umsatz von bis zu 150 Millionen Euro prognostiziert. Gegenüber dem Vorjahr wäre das ein Plus von fast 43 Prozent.