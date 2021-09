(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.



5,12 EUR -2,01% (24.09.2021, 14:55)



5,105 EUR -1,45% (24.09.2021, 14:38)



DE0005493092



549309



BVB



BORUF



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (24.09.2021/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von FMR Research:Winfried Becker, Aktienanalyst von FMR Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) unverändert zu kaufen.Für Becker überraschend habe der BVB am 16.09.2021 eine ordentliche Kapitalerhöhung im Verhältnis 5:1 zu 4,70 Euro je Aktie bekannt gegeben. Die neuen Aktien seien für das Geschäftsjahr 21/22e voll dividendenberechtigt. Das Grundkapital der Gesellschaft steige von 92,000 Mio. Euro auf 110,396 Mio. Euro an. Der Nettoerlös werde bei rund 81,3 Mio. Euro liegen. Zwei bestehende Aktionäre sowie ein neuer Aktionär hätten gegenüber der Gesellschaft Festbezugsvereinbarungen abgegeben, die bis zu rund 11,7 Mio. Euro betragen könnten. Für die übrigen Aktien sei die Emissionsbank eine Übernahmeverpflichtung eingegangen; damit würden dem BVB die Erlöse auf jeden Fall zufließen.Nach Unternehmensangaben sei geplant, die zufließenden Mittel zur vollständigen Tilgung der Finanzschulden von derzeit 68,0 Mio. Euro einzusetzen. Die darüberhinausgehenden Mittel stünden zur Verfügung als Ausgleich für weitere, eventuell durch COVID-19-Maßnahmen entstehende Verluste sowie für Investitionen in die Lizenzspielermannschaft.Der BVB sei erfolgreich in die neue Saison gestartet und belege nach fünf Spieltagen den dritten Tabellenplatz hinter München und Wolfsburg. In der UEFA Champions League sei der BVB im Auswärtsspiel bei Beşiktaş Istanbul mit 2:1 erfolgreich gewesen. Der nächste Gegner werde am 28.09. Sporting Lissabon sein.Becker habe den Unternehmenswert bei unverändert 1,04 Mrd. Euro belassen. Bezogen auf die neue, höhere Aktienzahl ergebe sich ein neuer Wert je Aktie von gerundet 5,60 Euro.Winfried Becker, Aktienanalyst von FMR Research, bestätigt seine "kaufen"-Empfehlung für die Borussia Dortmund-Aktie. Das Kursziel werde von 6,80 Euro auf 5,60 Euro gesenkt. (Analyse vom 24.09.2021)Die FMR Frankfurt Main Research AG oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person: