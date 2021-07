Börsenplätze Boeing-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

197,14 EUR +4,81% (28.07.2021, 15:30)



NYSE-Aktienkurs Boeing-Aktie:

222,27 USD -1,59% (27.07.2021, 22:10)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Boeing-Aktie:

BCO



NYSE-Symbol Boeing-Aktie:

BA



Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (28.07.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Flugzeugherstellers Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) unter die Lupe.Nach sechs Verlust-Quartalen in Folge habe Boeing in Q2 tatsächlich mal wieder einen Gewinn erwirtschaftet. Trotz 737-Max-Debakel und Produktionsmängeln beim Langstreckenjet 787 "Dreamliner" sei unterm Strich über eine halbe Milliarde Dollar geblieben.Der Luft- und Raumfahrt-Konzern sei nach sechs Verlustquartalen in Folge überraschend in die schwarzen Zahlen zurückgekehrt. Für die Monate April bis Juni habe unter dem Strich ein Gewinn von 567 Mio. US-Dollar gestanden, habe der US-Rivale des europäischen Airbus-Konzerns in Chicago mitgeteilt. Ein Jahr zuvor habe Boeing wegen der Corona-Krise und der damals noch weltweit geltenden Flugverbote für den Mittelstreckenjet 737 Max einen Fehlbetrag von 2,4 Mrd. Dollar verbucht. Analysten hätten auch diesmal mit einem Verlust gerechnet.Das Boeing-Management habe bestätigt, dass aktuell etwa 16 Exemplare des wichtigen Kurz- und Mittelstrecken-Typs "737 Max" gebaut würden.Die Boeing-Aktie springe vorbörslich an der New York Stock Exchange um fast fünf Prozent nach oben. Im deutschen Handel nähere sich der Dow-Titel mit einem Aufschlag von über fünf Prozent wieder der 200-Euro-Marke.Der überraschende Gewinn erfreut auch die Börsianer, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". Sollte der positive Geschäftstrend anhalten und nicht doch noch durch neuerliche Corona-Einschränkungen geschmälert werden, könnte die Boeing-Aktie neue Jahreshöhen erreichen. DER AKTIONÄR bevorzuge aufgrund des größeren Auftragsbestands jedoch den europäischen Rivalen Airbus. (Analyse vom 28.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link