XETRA-Aktienkurs Boeing-Aktie:

261,00 EUR -2,06% (23.03.2018, 15:53)



Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

264,19 EUR +2,22% (23.03.2018, 16:24)



NYSE-Euronext-Aktienkurs Boeing-Aktie:

USD 327,22 +2,38% (23.03.2018, 16:21)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Boeing-Aktie Deutschland:

BCO



NYSE-Euronext Ticker-Symbol Boeing-Aktie-Aktie:

BA



Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (23.03.2018/ac/a/n)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Boeing-Aktie sei gestern der größte Verlierer gewesen. Sie habe um mehr als 5% nachgegeben. Die Konsolidierung nach dem vorherigen Anstieg sei nun nach unten aufgelöst worden. Als Anleger müsse man sich eher nach unten orientieren.Vielleicht gibt es eine ganz gute Chance, in der Nähe des Aufwärtstrends die Position in der Boeing-Aktie sogar ein bisschen nachzukaufen, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 23.03.2018)Börsenplätze Boeing-Aktie: