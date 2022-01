Bitcoin-Fans würden dieser Tage viel Geduld brauchen, doch nach dem mauen Jahresauftakt sei die aktuelle Stabilisierung durchaus positiv zu werten. Zudem sei ein Ausbruch aus der aktuellen Range jederzeit möglich. Investierte Anleger sollten daher dabeibleiben und auch Neueinsteiger mit langem Atem könnten eine Bodenbildung auf dem aktuellen Niveau zum Aufbau einer spekulativen Position nutzen.



Hinweis auf Interessenskollision:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.



Autor Nikolas Kessler ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.



Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR. (18.01.2022/ac/a/m)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Bitcoin habe es sich in den vergangenen Tagen in einer Seitwärtsrange im Bereich zwischen 40.000 und 44.000 USD bequem gemacht, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Zwar schwanke der Kurs innerhalb dieses Kanals kräftig, für einen Ausbruch nach oben oder unten habe es dabei allerdings noch nicht gereicht. Diese zwei Chartmarken sollten Anleger jetzt im Blick behalten.Seitwärtsphasen würden beim Bitcoin dazugehören, meist seien sie aber nicht von langer Dauer. Auch aktuell werde z.B. bei Twitter eifrig diskutiert, wohin die Reise für den Kurs als nächstes gehe. Krypro-Analyst Will Clemente verweise auf dabei auf ein aufsteigendes Dreieck im Chart, das der Bitcoin mit dem Ausbruch aus dem mittelfristigen Abwärtstrend im Bereich von 45.000 USD nach oben auflösen könnte. Das wäre ein charttechnisches Kaufsignal, das den Bitcoin in Richtung des horizontalen Widerstands im Bereich von 46.000 USD oder darüber hinaus befördern könnte. Clemente habe daher am Montag "eine interessante Woche" vorausgesagt.Mike Novogratz, Bitcoin-Bulle und CEO der Krypto-Bank Galaxy Digital, habe kürzlich ebenfalls vor einem weiteren Dip gewarnt, grundsätzlich sehe er im Bereich zwischen 38.000 und 40.000 USD den Boden der aktuellen Korrektur. Dass ein kurzer Dip auf 39.797 USD in der Vorwoche offenbar umgehend für Nachkäufe genutzt worden sei, zeige, dass nach wie vor genügen Käufer am Markt unterwegs seien, um den Kurs im Notfall zu stützen.