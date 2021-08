Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Mainzer Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach dem Lauf der vergangenen Tage liege der Kurs der BioNTech-Aktie heute im US-Handel zunächst zeitweise mehr als 5 Prozent im Minus. Hätten die Gewinnmitnahmen schon Schaden am Chartbild angerichtet? Und wie sehe die Nachrichtenlage aus? "Der Aktionär" mit einem kurzen Überblick zu den aktuellen Entwicklungen.Die Gewinnmitnahmen würden auf Allzeithochniveau erfolgen. Auch heute sei zunächst bei 464 Dollar eine neue Rekordmarke aufgestellt worden. Die Aufwärtsbewegung sei bislang voll intakt. So sei noch nicht mal das Kurstief vom Vortag unterschritten worden. Charttechnisch sei bei BioNTech also alles im Lot.Dazu komme, dass der Fluss an fundamental relevanten Nachrichten aus Anlegersicht weiter positiv bleibe. Durch die Ausbreitung der Delta-Variante sei die Zahl der Corona-Neuinfektionen in den USA wieder stark gestiegen - auf rund 100.000 Fälle im Sieben-Tage-Schnitt. Das führe wiederum dazu, dass der Druck, sich impfen zu lassen, erhöht werde. Für US-Soldaten solle spätestens ab 15. September eine Impfpflicht gegen Corona gelten.Zudem habe der US-Gesundheitsexperte Anthony Fauci angesichts der Gefahr durch Varianten des Coronavirus erneut zum Impfen aufgerufen. Wenn man zulasse, dass das Virus weiter frei - besonders unter den Ungeimpften - zirkuliere, gebe man ihm die Möglichkeit, weiter zu mutieren, habe Fauci heute dem Sender MSNBC gesagt.(mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: BioNTech.