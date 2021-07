Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Menschen, die zweifach geimpft sein und somit den vollständigen Schutz hätten, seien zwar nicht vor einer Infektion mit der Delta-Variante gefeit. Laut WHO seien die meisten Geimpften aber davor geschützt, schwer krank zu werden oder zu sterben. Unterdessen richte ein Politiker einen dramatischen Appell an die Welt."Es gibt Berichte über geimpfte Personen, die sich mit Corona, vor allem mit der Delta-Variante, infiziert haben", so Soumya Swaminathan, Chefwissenschaftler der WHO, am Montag. "Die Mehrheit dieser Fälle verläuft mild oder asymptomatisch."In den USA seien praktisch alle Covid-Krankenhauseinweisungen oder Todesfälle, die zuletzt aufgetreten seien, unter ungeimpften Menschen aufgetreten. Durchbruch-Infektionen seien laut WHO selten. "Kommt es hierzu, sind rund 75 Prozent der Menschen, die schwer erkranken, über 65 Jahre alt."Einige Studien hätten gezeigt, dass diejenigen, die nach der Impfung mit Covid infiziert seien, viel weniger Viren produzieren würden als diejenigen, die nicht geimpft seien.Es dürfe zum Beispiel nicht sein, dass das globale System der Gesundheitsversorgung unterfinanziert sei, so Shanmugaratnam. "So können die Experten nicht proaktiv werden, sondern erst dann handeln, wenn eine Krise schon ausgebrochen ist."Top-Impfstoffhersteller wie die AKTIONÄR-Empfehlung BioNTech (+1.460 Prozent seit Empfehlung) würden auch in den nächsten Jahren für das Gesundheitssystem von großer Bedeutung sein. Immerhin eröffne die mRNA-Technik bei der Bekämpfung von neuen Virenausbrüchen ganz neue Möglichkeiten. Die Effizienz des BioNTech-Vakzins gegen Corona und seine Varianten sei ein wesentlicher Treiber für die Aktienmärkte.DER AKTIONÄR bleibt für die BioNTech-Aktie klar bullish, so der Experte Andreas Deutsch. Das Kursziel laute 250 Euro. (Analyse vom 13.07.2021)