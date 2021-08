Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

382,60 EUR +0,53% (10.08.2021, 15:39)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

447,23 USD +14,97% (09.08.2021, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (10.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mainzer Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Nach dem Kursfeuerwerk vom Montag lege der Biopharma-Titel am Dienstag weiter zu. Die Aktie gewinne vorbörslich knapp zwei Prozent auf 455 Dollar. Der Börsenwert von BioNTech steige damit auf 110 Milliarden Dollar. Der Markt erwarte, dass viele Menschen bald eine Impfauffrischung bekommen würden.Grund für die Annahme sei die Entwicklung in Israel. In dem Land, das zunächst als Impfweltmeister gegolten habe, seien erstmals seit einem halben Jahr wieder mehr als 6.000 Coronainfektionen an einem Tag nachgewiesen worden. Gleichzeitig nähere sich die Zahl der schwerkranken Patienten der Marke von 400. Der Zustand von 87 von ihnen sei als kritisch eingestuft worden.Gut 58 Prozent der rund 9,4 Millionen Israelis seien vollständig geimpft. Vor Kurzem habe das Gesundheitsministerium Zahlen vorgelegt, nach denen die Effektivität der in Israel verwendeten Biontech /Pfizer-Impfung seit Anfang Juni stark nachgelassen habe.Nach Angaben des Ministeriums verhindere die Impfung eine Corona-Infektion nur noch zu 39 Prozent und schwere Erkrankungen zu 91 Prozent.BioNTech sei damit auf dem besten Weg zu einem hochlukrativen Abomodell. Das Vakzin des Unternehmens werde zu einem der wirtschaftlich erfolgreichsten Wirkstoffe aller Zeiten.Wer der Empfehlung des AKTIONÄR vor zwei Jahren gefolgt sei, liege 3.000 Prozent im Plus. Und es sieht so aus, als ob da noch mehr ginge, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.08.2021)(Mit Material von dpa-AFX)