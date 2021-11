Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot und im Hebel-Depot.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die Nachricht über ein wirksames Covid-19-Medikament von Pfizer habe am Freitag die Corona-Impfstoff- und Medikamentenbranche durchgeschüttelt. Die Meldung, dass eine Pille des US-Pharmakonzerns die Gefahr einer notwendigen Krankenhauseinweisung oder eines Todes um 89% reduzieren solle, habe die Pfizer-Aktie um 10,9% nach oben schießen lassen und habe auch dem US-Aktienmarkt insgesamt auf seiner Rekordjagd geholfen.Schwer habe es hingegen den Konkurrenten Merck & Co getroffen, der kürzlich mit einem Medikament ähnliches vermeldet und seine Aktien auf Rekordjagd geschickt habe. Leiden müssten hätten auch die in der Corona-Krise erfolgsverwöhnten Anleger von Impfstoff-Herstellern und diverser Konzerne, die vom Bedarf für Corona-Tests profitiert hätten. Investoren würden sich hier plötzlich um den weiteren Bedarf für Impfstoffe und Diagnostik sorgen. Die Aktien der Impfstoff-Pioniere BioNTech und Moderna hätten ihren freien Fall, den ein enttäuschendes Moderna-Absatzziel am Vortag ausgelöst habe, fortgesetzt. Beide Titel hätten ein Tief seit Juli erreicht.Profiteur der Pfizer-Aussagen seien dagegen Aktien aus dem Reise- und Freizeitsektor gewesen, die von der Corona-Krise lange Zeit besonders stark getroffen worden seien. Sie würden auf positive wie negative Nachrichten zur Bewältigung der Corona-Krise üblicherweise besonders sensibel reagieren - so z.B. die Papiere von Fluggesellschaften.Pfizer sei nun kurzfristig sicher am besten aufgestellt, um sowohl vom weiteren Impfstoff-Absatz als auch von einem Corona-Mittel profitieren zu können. Aber auch BioNTechs Aussichten seien weiterhin stark. Der Impfstoff des Mainzer Biontech-Unternehmens sei derzeit gefragt wie keiner. Es sei wahrscheinlich, dass BioNTech am Dienstag seine Umsatzprognose anhebe. Doch entscheidend sei hier das langfristige Potenzial. Die Corona-Impfung habe die Forschungsmöglichkeiten von BioNTech in einem Ausmaß beschleunigt, wie es ohne Corona nicht möglich gewesen wäre. Der eigentliche Fokus des Unternehmens, die Pipeline im Bereich Onkologie, könne nun sowohl was die finanziellen Möglichkeiten angehe als auch, was die Akzeptanz in der Bevölkerung angehe, rasant vorangetrieben werden. Die langfristigen Aussichten würden deswegen stark bleiben. Kurzfristig gelte es aus charttechnischer Sicht, die 200-Tage-Linie erfolgreich zu verteidigen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.11.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.