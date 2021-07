Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen und plant in zeitlich unmittelbarem Zusammenhang weitere Positionen einzugehen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (29.07.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Sieben Monate nach Beginn der Corona-Impfungen in Deutschland habe jetzt mehr als die Hälfte aller Bürger den kompletten Schutz. Laut Medizinern sei dies aber noch viel zu wenig, um die Pandemie in den Griff zu bekommen. Bei denjenigen, die geimpft seien, bestehe offenbar bald Handlungsbedarf. Gut für BioNTech.Die Wirksamkeit des Corona-Impfstoffs nehme mit der Zeit stetig ab und sinke bei geimpften Personen etwa vier bis sechs Monate nach der zweiten Dosis auf etwa 84 Prozent. Dies sei laut Pfizer-Chef Albert Bourla das Ergebnis von jüngsten Studien. Pfizer produziere das von BioNTech entwickelte Vakzin.Die Untersuchung habe ergeben, dass die Wirksamkeit des Impfstoffs zwischen einer Woche und zwei Monaten nach der zweiten Dosis mit 96,2 Prozent am stärksten gewesen sei. Alle zwei Monate habe die Wirksamkeit im Schnitt um sechs Prozent abgenommen. An der Studie hätten 44.000 Personen in den USA und anderen Ländern teilgenommen."Die gute Nachricht ist: Wir sind sehr, sehr zuversichtlich, dass eine dritte Dosis, also eine Auffrischungsimpfung, die Immunantwort auf ein Niveau anheben wird, das ausreicht, um gegen die Delta-Variante zu schützen", so Bourla im Gespräch mit CNBC.Pfizer habe vor Kurzem die Prognose für die Impfstoff-Einnahmen für 2021 von 26 auf 33,5 Milliarden Dollar angehoben. Pfizer und BioNTech würden sich die Einnahmen teilen, folglich müsste BioNTech ebenfalls bald die Prognose nach oben schrauben. Sollten die Menschen alle sechs Monate geimpft werden müssen, könne die Börse auf etliche Jahre mit noch höheren Einnahmen rechnen. Die Aktie (plus 2.000 Prozent seit "Aktionär"-Empfehlung im Oktober 2019) drehe auch am Donnerstag auf. Vorbörslich stehe sie bei 319 Dollar.Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät bei der BioNTech-Aktie dabeizubleiben. (Analyse vom 29.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link