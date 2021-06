Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (29.06.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Coronapandemie habe in der Biotechbranche viele Gewinner hervorgebracht, doch die Namen, die am häufigsten in diesem Zusammenhang an der Börse fallen würden, würden Moderna (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) und BioNTech lauten. Am Dienstag würden die Kurse vor allem bei Moderna erneut kräftig anziehen, doch wie stehe es um die Performance der Titel im direkten Vergleich?Moderna würden sich am Dienstag um weitere 5,4 Prozent auf 235 Dollar verteuern und damit auf Rekordniveau notieren. Der Börsenwert des Unternehmens, von dem Analysten hoffen würden, dass es 2021 den Umsatz auf 18,3 Milliarden Dollar verzwanzigfachen werde: beeindruckende 98 Milliarden Dollar.Der aktuellen Rallye vorausgegangen seien Aussagen des Unternehmens gewesen, der hauseigene Corona-Impfstoff produziere auch gegen die neue und extrem ansteckende Delta-Variante des Virus Antikörper.Eine sehr gute Wirksamkeit gegen Delta zeige jedoch auch der Impfstoff des Gespanns BioNTech/Pfizer. Die Aktie der Deutschen notiere am Dienstag dennoch etwas schwächer bei 226 Dollar. Auf dem aktuellen Kurs, der zwei Prozent unter dem Allzeithoch notiere, bringe BioNTech 55 Milliarden Dollar bei geschätzten Einnahmen von 15 Milliarden Dollar auf die Waage.Nähere man sich dieser Frage deshalb lediglich unter dem Aspekt der Performance binnen der letzten zwölf Monate, habe Moderna die Nase mit einem Plus von 275 Prozent knapp vorn. Die Aktie der Deutschen bringe es in diesem Vergleich "nur" auf ein Plus von 225 Prozent.Moderna oder BioNTech? DER AKTIONÄR hat beide Titel auf seiner Empfehlungsliste, doch für Anleger mag es aus Gründen der Diversifikation sinnvoller erscheinen, nur auf ein Impfstoff-Pferd zu wetten. In diesem Fall erscheint BioNTech aufgrund der günstigeren fundamentalen Bewertung attraktiver, so Martin Weiss von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.06.2021)