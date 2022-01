Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot und im Hebel-Depot.



Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

186,85 EUR +0,19% (10.01.2022, 10:13)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

211,84 USD -1,35% (07.01.2022)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (10.01.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die Aktie von BioNTech sei in den vergangenen Wochen auch im Zuge der milderen Fälle durch Omikron unter Druck geraten. Derzeit versuche sich das Papier an einer Stabilisierung. Am Montagmorgen notiere das Papier auf der Handelsplattform Tradegate 0,7 Prozent im Plus bei 187,85 Euro.Während derzeit einerseits der Ruf nach Lockerungen lauter werde, stehe auf der anderen Seite die Forderung einiger Länder nach einer Impfpflicht. Dieser Zwiespalt belaste derzeit die Aktie von BioNTech.Der ehemalige Chef der britischen Impfstoff-Taskforce, Dr. Clive Dix, beispielsweise fordere eine "neue gezielte Strategie" zur Bekämpfung des Virus. Nach der dritten sogenannten Booster-Impfungen müsse Schluss sein, meine er.Der Virologe Klaus Stöhr zeige sich entspannt, was die Entwicklung der Omikron-Variante angehe. In der Sendung "corona nachgehakt" habe er zur Lage in Südafrika, wo das Virus entdeckt worden sei, in der ARD erklärt: "Eindeutig gibt es dort auch mildere Verläufe. Man hat im Vergleich zur Delta-Variante eine 70 Prozent geringere Chance, an der Omikron-Variante zu versterben oder auf die Intensivstation zu kommen."Derweil gehe die Debatte um eine allgemeine Impfpflicht in Deutschland weiter. Derzeit würden sich einige dafür aussprechen, diese nun scheibchenweise voranzutreiben. Ab Mitte März solle die Impflicht im Gesundheitswesen starten. Grünen-Politiker Dahmen habe jüngst seinen Vorschlag bekräftigt, die bereits beschlossene Impfpflicht für Gesundheits- und Pflegepersonal auszuweiten. "Angesichts des starken Anstiegs von Neuinfektionen in der Omikron-Welle und der drohenden Gefahr von massiven Personalausfällen im Bereich der kritischen Infrastruktur halte ich es für sehr sinnvoll und kurzfristig umsetzbar, die einrichtungsbezogene Impfpflicht auf weitere Bereiche wie etwa Polizei, Feuerwehr und Justizvollzug auszuweiten", habe er dem "Tagesspiegel" (Montag) gesagt.Aus charttechnischer Sicht ist es wichtig, dass die 200-Dollar-Marke erfolgreich verteidigt werden kann, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.01.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: