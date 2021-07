Köln (www.aktiencheck.de) - Das Research Team von Generali Investments ist von den Bewertungen chinesischer Tech-Aktien überzeugt.



Der Tech-Sektor stehe zwar sowohl in den USA als auch in China weiterhin unter Druck, nichtsdestotrotz würden die niedrigen Zinsen derzeit für Erleichterung sorgen. Infolge der deutlichen Underperformance chinesischer Tech-Aktien gegenüber US-Aktien (im Jahresvergleich -8 Prozent gegenüber +14 Prozent) seien die Bewertungen des chinesischen Tech-Sektors attraktiver geworden. Gemessen am konventionellen Kurs-Gewinn-Verhältnis würden sie leicht unter dem Niveau der US-Tech-Aktien gehandelt (26x vs. 28x). "Wenn wir jedoch das langfristige Gewinnwachstum berücksichtigen, sieht der chinesische Technologie-Sektor noch attraktiver aus. Er hat ein viel niedrigeres Price-Earning to Growth-Ratio von 0,93 gegenüber 1,43 beim US-Tech Sektor", erkläre das Research-Team. Historisch gesehen würden US-Tech-Aktien ein um etwa 28 Prozent höheres PEG aufweisen, während der Aufschlag derzeit bei etwa 55 Prozent liege.



Die jüngste Razzia bei DiDi (ISIN US23292E1082/ WKN A3CTLG) (Chinas größter Fahrdienstleister) habe dazu geführt, dass der Kurs des Unternehmens kurz nach dem Börsengang rund 30 Prozent verloren habe. Daraufhin habe der chinesische Staatsrat vergangenen Dienstag verkündet, seine Aufsicht über die Datensicherheit und Übersee-Notierungen zu erhöhen. "Die neue Regelung würde in erster Linie den ADR-Markt (American Depository Receipts) betreffen, aber mangels detaillierter Informationen, ist es wahrscheinlich, dass sich diese Ankündigung zumindest kurzfristig negativ auf das Sentiment auswirken wird", so die Experten des Research-Teams von Generali Investments. (14.07.2021/ac/a/m)





