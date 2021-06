NYSE-Aktienkurs Berkshire Hathaway-B-Aktie:

Kurzprofil Berkshire Hathaway Inc.:



Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) ist eine US-amerikanische Holdinggesellschaft. Eine Vielzahl von Geschäftsfeldern wird von dem Portfolio abgedeckt, darunter vor allem Erst- und Rückversicherer sowie Schienengüterverkehr, Energieversorgung, Finanzdienstleistungen, produzierendes Gewerbe sowie Groß- und Einzelhandel. Chairman der Holding ist der bekannte US-amerikanische Großinvestor und Multimilliardär Warren Buffet. Der Unternehmenssitz befindet sich in Omaha im Bundesstaat Nebraska. (30.06.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Berkshire Hathaway-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die B-Aktie von Berkshire Hathaway (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) unter die Lupe.Die Coronakrise sei noch nicht vorbei, würden Virologen und Epidemiologien sagen. Und auch Warren Buffett, der legendäre, besonnene Investor, sei sich sicher, dass wir noch nicht aus dem Gröbsten raus seien. Corona, so Buffett im Interview mit CNBC, sei allerdings nicht die einzige Gefahr, mit der die Menschheit leben müsse."Covid ist noch nicht vorbei", so Buffett. "Und es ist klar, dass es eine weitere Pandemie geben wird. Zudem müssen wissen wir, dass eine nukleare, chemische, biologische und nun auch eine Cyber-Bedrohung gibt. Jede von ihnen birgt schreckliche Risiken."Doch Krisen würden auch Chancen bedeuten, das habe man bei Corona gesehen. "Die Pandemie hat sich für die meisten Menschen und die meisten Unternehmen besser entwickelt als erwartet. Den großen Konzernen geht es gut. Die Autofirmen scheffeln Geld, das sie vorher nicht gehabt haben."Buffetts größte Lehre aus der Coronakrise: "Es ist bemerkenswert, wie schlecht die Menschheit auf solch einen Einschnitt vorbereitet war. Die Leute wissen eben nicht so viel, wie man immer glaubt." Es müssten Lehren gezogen werden: "Die Pandemie ist nicht das Schlimmste, was uns passieren kann."Weise Worte der Legende, die selbst stark durch die Krise gekommen sei: Die Berkshire Hathawa-Aktie liege seit dem März-Crash 2020 mit 75% im Plus. Seit der Empfehlung des "Aktionärs" vor genau einem Jahr hat der Titel 40% zugelegt. Nach der Rally sei der aktuelle Rücksetzer kein Grund zur Sorge. Laufen lassen, rät Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.06.2021)Börsenplätze Berkshire Hathaway-B-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Berkshire Hathaway-B-Aktie:232,55 EUR +0,19% (30.06.2021, 09:19)