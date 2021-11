Tradegate-Aktienkurs Berkshire Hathaway-B-Aktie:

249,05 EUR +0,24% (05.11.2021, 22:26)



NYSE-Aktienkurs Berkshire Hathaway-B-Aktie:

287,88 USD +0,07% (05.11.2021, 21:10)



ISIN Berkshire Hathaway-B-Aktie:

US0846707026



WKN Berkshire Hathaway-B-Aktie:

A0YJQ2



Ticker-Symbol Berkshire Hathaway-B-Aktie:

BRYN



NYSE-Symbol Berkshire Hathaway-B-Aktie:

BRK.B



Kurzprofil Berkshire Hathaway Inc.:



Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) ist eine US-amerikanische Holdinggesellschaft. Eine Vielzahl von Geschäftsfeldern wird von dem Portfolio abgedeckt, darunter vor allem Erst- und Rückversicherer sowie Schienengüterverkehr, Energieversorgung, Finanzdienstleistungen, produzierendes Gewerbe sowie Groß- und Einzelhandel. Chairman der Holding ist der bekannte US-amerikanische Großinvestor und Multimilliardär Warren Buffet. Der Unternehmenssitz befindet sich in Omaha im Bundesstaat Nebraska. (06.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Berkshire Hathaway-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die B-Aktie von Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) unter die Lupe.Berkshire Hathaway habe auch im dritten Quartal den Gewinn zweistellig gesteigert. Der Grund: Das Eisenbahn-, Versorgungs- und Energiegeschäft des Konglomerats erhole sich stark von der Corona-Krise. Trotzdem habe die Bilanz, die Warren Buffetts Unternehmen am Samstag vorgelegt habe, einen Schönheitsfehler - das Cash bringe keine Rendite.Berkshire Hathaway-CEO Warren Buffett habe 149 Mrd. USD Cash aufgehäuft - so viel wie nie zuvor. Und das, obwohl Buffett in Q3 eigene Aktien im Wert von 7,6 Mrd. USD gekauft habe.Klar, könne man sagen, Buffett ei der Inbegriff des Value-Investors und die Unternehmen seien ihm einfach zu hoch bewertet. Das habe er aber vor einiger Zeit selbst widerlegt, als er plötzlich Aktien von Amazon.com gekauft habe, die bestimmt nicht Value seien. Was sei Buffetts Intention? Spekuliere er auf den großen Crash, um dann zuzugreifen? Darauf könne er wahrscheinlich lange warten, denn die Aktienmärkte seien dermaßen vollgepumpt mit Geld, so dass die Hausse automatisch die Hausse nähre.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Berkshire Hathaway-B-Aktie: