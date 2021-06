Tradegate-Aktienkurs Beiersdorf-Aktie:

102,65 EUR -0,19% (29.06.2021, 08:40)



ISIN Beiersdorf-Aktie:

DE0005200000



WKN Beiersdorf-Aktie:

520000



Ticker-Symbol Beiersdorf-Aktie Deutschland:

BEI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Beiersdorf-Aktie:

BDRFF



Kurzprofil Beiersdorf AG:



Beiersdorf (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, Nasdaq OTC-Symbol: BDRFF) steht seit über 135 Jahren für innovative, hochwertige Haut- und Körperpflege sowie wegweisende Hautforschung. International führende Marken wie NIVEA - die weltweite Nummer 1 in der Hautpflege -, EUCERIN (Dermokosmetik), LA PRAIRIE (Selektivkosmetik) und HANSAPLAST (Pflaster- und Wundversorgung) überzeugen Tag für Tag Millionen Menschen auf der ganzen Welt. Weitere namhafte Marken wie LABELLO, AQUAPHOR, FLORENA, 8X4, HIDROFUGAL, GAMMON, COPPERTONE, MAESTRO, CHAUL und STOP THE WATER WHILE USING ME! ergänzen das umfangreiche Portfolio. Über die hundertprozentige Tochtergesellschaft tesa SE ist Beiersdorf auch als einer der weltweit führenden Hersteller technischer Klebebänder und selbstklebender Systemlösungen für Industrie, Gewerbe und Endverbraucher*innen aktiv.



Das Unternehmen mit Hauptsitz in Hamburg erzielte im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 7.025 Mio. Euro sowie ein betriebliches Ergebnis (EBIT) von 828 Mio. Euro. Beiersdorf beschäftigt weltweit über 20.000 Mitarbeiter, die durch gemeinsame Werte, eine starke Unternehmenskultur und den Beiersdorf Purpose "Care Beyond Skin" verbunden sind. Mit der Strategie C.A.R.E.+ verfolgt das Unternehmen ein mehrjähriges Investitionsprogramm, das auf wettbewerbsfähiges, nachhaltiges Wachstum zielt. Das Programm steht im Einklang mit der ambitionierten Nachhaltigkeitsagenda, mit der Beiersdorf einen klaren Mehrwert für Verbraucher, die Gesellschaft und die Umwelt schafft. (29.06.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Beiersdorf: Ein Aufwärtstrend wie an der Schnur gezogen! ChartanalyseHochgradig spannend und nicht ganz ungefährlich geht es momentan in der Beiersdorf-Aktie (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, Nasdaq OTC-Symbol: BDRFF) zu, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Verantwortlich dafür sei der seit März laufende Aufwärtstrend, der absolut überzeugend zu einem Test der großen Widerstandszone bei 104,10 EUR geführt habe. Dort sei der Kurs in den vergangenen Tagen nach unten abgeprallt, bevor in der letzten Woche ein neuer bullischer Angriff habe gestartet werden können. In diesem Angriff habe es gestern auf Stundenbasis ein prozyklisch bullisches Signal gegeben.Der Aufwärtstrend in der Beiersdorf-Aktie sei wie an der Schnur gezogen und man könne es Skeptikern nicht verdenken, hier eine Korrektur zu erwarten. Ausgeschlossen sei so etwas natürlich nicht, zumal die Aktie im Widerstandsbereich bei 104,10 EUR gehandelt werde. Es müsste derzeit jedoch zu einem nachhaltigen Kurs unterhalb von ca. 99,90 EUR kommen, um im Tageschart für ein bärisches Signal zu sorgen. Oberhalb dessen aber sei der Aufwärtstrend intakt und mit diesem bestehe natürlich auch die Möglichkeit, den großen Widerstandsbereich bei 104,10 EUR zu knacken. Gelinge dies, könnte im nächsten Schritt die Herausforderung bei ca. 107,75 EUR angelaufen werden. (Analyse vom 29.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Beiersdorf-Aktie:102,70 EUR +0,74% (28.06.2021, 17:35)