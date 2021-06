Das deutsche Glücksspielgesetz auf einen Blick

Casinos ohne deutsche Lizenz

Problematisch ist hierbei allerdings, dass es noch mehrere weitere Online-Casino-Aufsichtsbehörden in Deutschland unterhält, welche deren Lizenznehmer nicht so umfassend kontrollieren. Deshalb muss man beim Spielen bei Casinos ohne deutsche Lizenz viel vorsichtiger sein. Denn auch wenn viele der Anbieter durchaus seriös und ungefährlich sind, so gibt es hier doch leider einige schwarze Schäfchen, die Sie als Spieler auf jeden Fall vermeiden müssen. Trotzdem bemühen sich viele deutsche Spieler um diese. Ob ein Online-Casino ohne deutsche Lizenz den Spielern tatsächlich noch so viel mehr zu bieten hat, dass sich dieses Risiko lohnt?



Was dürfen Casinos ohne deutsche Lizenz im direkten Vergleich tun?

Ein Casino ohne Lizenz in Deutschland braucht sich nicht an die strikten Vorgaben aus dem deutschen Glücksspielgesetz zu orientieren. Dies bringt weitgehende Konsequenzen nach sich, die schon bei der Auswahl des Spielangebots anfangen.



Im Unterschied zu einem deutschen Online-Casino dürfen Glücksspielanbieter mit einer ausländischen Lizenz außer den Spielautomaten und Video-Slots noch viele weitere Casino-Spiele zur Verfügung stellen. Hierzu gehören Live-Dealer-Spieltische, die hierzulande nicht zugelassen sind, sowie die populären Jackpot-Spiele. Bei manchen Slots mit progressivem Jackpot kann man mit einem Spin gleich mehrere Mio. Euro auf einmal gewinnen, was selbstverständlich zahlreiche Mitspieler anlockt. Darüber hinaus kann man bei solchen Anbietern jederzeit online um echtes Geld Tischspiele wie Roulette, Blackjack, Baccarat oder Würfelspiele zocken.



Nicht nur so viel, man kann in den Online-Casino ohne Begrenzung wetten. Während in den deutschen Casinos ein striktes 1-Euro-Wettlimit besteht, gibt es bei den internationalen Anbietern viele weitere Möglichkeiten, den Einsatz zu gestalten. Diese Wahlfreiheit wird von vielen Spielern selbstverständlich ganz besonders begrüßt.



Glücksspiel made in Germany

Deutsche Casinos haben aber noch immer einen Trumpf in Form von Casinospielen aus Deutschland in petto. Denn viele deutsche Glücksspielentwickler, wie Merkur Gaming, haben sich aus dem weltweiten Online-Casino-Geschäft weitestgehend verabschiedet. Der Hintergrund liegt in der Angst, man könnte mit den nicht konzessionierten Casinos in den deutschen Spielbanken die lukrativen Umsätze riskieren, etwa indem man die erforderlichen Glücksspiel-Lizenzen des Staates nicht erneuert.



In einem Casino mit einer deutschen Lizenz besteht dieses Risiko nicht. Man kann also annehmen, dass viele beliebte Spielautomaten aus Spielhallen und Spielbanken auch in einer deutschen Online-Spielbank wiederzufinden sind. Diese Automatenspiele haben unter deutschen Spielerinnen bzw. Spielern selbstverständlich viele Fans und sind deshalb ein echter Pluspunkt für die Anbieter.



Doch ob das alleine ausreicht, ist fragwürdig.



Zusammenfassend gilt

Liest man das neue Glücksspielgesetz aufmerksam, so muss man zugeben, dass Casinos ohne deutsche Lizenz gegenüber deutschen Anbietern einige wirkliche Pluspunkte haben. Schon allein die größere und abwechslungsreichere Spieleauswahl wird auch weiterhin viele Spieler anlocken.



Die Tatsache, dass deutsche Online-Casinos viel ungefährlicher seien, ist für viele Glücksspieler nur nebensächlich. Auch außerhalb offenbar sind viele Spieler gewillt, das Risiko auf sich zu nehmen, sofern sie ihre Lieblingsspiele so spielen können, wie es ihnen passt.



Alles über die aktuellen Entwicklungen des deutschen Glücksspielgesetzes erfahren Sie bei Online Casino Mag!









