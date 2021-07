London Stock Exchange-Aktienkurs Barclays-Aktie:

173,12 GBp +0,93% (07.07.2021, 09:06)



ISIN Barclays-Aktie:

GB0031348658



WKN Barclays-Aktie:

850403



Ticker-Symbol Barclays-Aktie:

BCY



London Domestic Ticker-Symbol Barclays-Aktie:

BARC



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Barclays-Aktie:

BCLYF



Kurzprofil Barclays Bank PLC:



Barclays Bank PLC (ISIN: GB0031348658, WKN: 850403, Ticker-Symbol: BCY, London: BARC, Nasdaq OTC-Symbol: BCLYF) stammt ursprünglich aus Großbritannien und ist einer der führenden globalen Anbieter von Finanzprodukten und -Services. Die Schwerpunkte von Barclays liegen im Privat- und Firmenkundengeschäft, Kreditkartenwesen, Investmentbanking und Wealth Management mit einer weitreichenden Präsenz in Europa, Nord- und Südamerika, Afrika und Asien.



Mit der Erfahrung und Expertise aus über 300 Jahren im Bankgeschäft agiert Barclays mit mehr als 145.000 Mitarbeitern in über 50 Ländern. Barclays transferiert, leiht, investiert und sichert Geld für ca. 48 Millionen Kunden und Klienten auf der ganzen Welt. (07.07.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barclays-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Barclays Bank PLC (ISIN: GB0031348658, WKN: 850403, Ticker-Symbol: BCY, London: BARC, Nasdaq OTC-Symbol: BCLYF) unter die Lupe.Nach dem starken Anstieg im ersten Quartal habe der Kurs der Barclays-Aktie in den letzten vier Wochen rund 8% eingebüßt. Anleger würden zunehmend die wirtschaftlichen Folgen des starken Anstiegs der Neuinfektionszahlen fürchten, obwohl in Großbritannien bereits 50% der Erwachsenen vollständig geimpft seien. Gestern sei es zudem zu einer Rotation an der Wall Street von zyklischen Aktien wie Bankwerten hin zu Tech-Papieren gekommen. Das habe auch in Europa Bankaktien unter Druck gesetzt.Grundsätzlich sei Barclays aber nach wie vor hervorragend aufgestellt mit seinem diversifizierten Geschäftsmodell. Die Bewertung sei mit einem 21er-KGV von 8 günstig - der Schnitt der Peers in Europa belaufe sich auf 12. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis von 0,5 deute ebenfalls eine Unterbewertung an. Branchenweit liege die Kennzahl nämlich bei 0,7. Auch viele Analysten seien positiv gestimmt."Der Aktionär" sei mittelfristig überzeugt von der Barclays-Aktie, rate Anlegern jedoch das Chartbild genau zu beobachten. Aktuell pendele der Kurs um den GD100 bei 177 GBp. Gelinge hier der Ausbruch, wäre das ein Kaufsignal. Der Stopp verbleibe bei 1,80 Euro, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.07.2021)Börsenplätze Barclays-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Barclays-Aktie:2,047 EUR +0,49% (07.07.2021, 08:00)