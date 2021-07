ISIN Bank of America-Aktie:

US0605051046



WKN Bank of America-Aktie:

858388



Ticker-Symbol Bank of America-Aktie:

NCB



NYSE-Symbol Bank of America-Aktie:

BAC



Kurzprofil Bank of America Corp.:



Die Bank of America Corp. (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) ist das größte Kreditinstitut der USA. Gemessen am Eigenkapital war die Bank of America Inc. 2012 die größte Bank der Welt. Die Bank of America Inc. ist eine von 28 systemrelevanten Großbanken, die einer gesonderten Überwachung durch das Financial Stability Board unterliegen und für die besondere Anforderung an die Eigenkapitalausstattung gelten.



Hauptsitz der Bank of America Corp. ist Carolina, North Carolina, USA.



CEO:

Brian Moynihan



Chairman:

Charles Holiday (28.07.2021/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - Bank of America-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bank of America (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) unter die Lupe.Wie seine Mitbewerber habe auch Bank of America auch im abgelaufenen Quartal von einer außerordentlich guten Entwicklung des kapitalmarktbezogenen Geschäfts sowie der Auflösung von Risikovorsorgen profitiert. Die Kreditausfälle seien auf einem historisch niedrigen Niveau und die Zahlungsverzüge würden sich nach einem vorübergehenden Anschwellen im Corona-Jahr 2020 nun wieder auf rascher Talfahrt befinden. Im Lichte der konjunkturellen Erholung dürfte die Kreditqualität auch in den kommenden Quartalen hoch bleiben. Die Zinsmargen seien angesichts der niedrigen Zinsen zwar noch unter Druck, dafür würden viele Kunden das Wertpapiergeschäft aber als interessante Alternative zur Vermögensabsicherung erkennen, was sich dank reger Handelsaktivität in höheren Provisionserträgen niederschlage. Alles in allem würden die Ertragsaussichten günstig bleiben. Dass die außerordentlich starken Ergebnisse der letzten Quartale den Aktien von Bank of America keinen wirklichen Schub mehr hätten verleihen können, liege offensichtlich daran, dass im Kurs schon sehr viel Konjunkturoptimismus eingepreist sei.Daher bestätigt Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, seine Empfehlung mit "Halten" und das Kursziel mit USD 40,80. (Analyse vom 28.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Börsenplätze Bank of America-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Bank of America-Aktie:32,35 EUR +0,70% (28.07.2021, 15:30)NYSE-Aktienkurs Bank of America-Aktie:38,12 USD +0,37% (28.07.2021, 15:44)