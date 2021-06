Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Ticker-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (04.06.2021/ac/a/n)



Der kanadische Brennstoffzellen-Entwickler Ballard Power habe einen wichtigen Meilenstein erreicht. Das weltweit erste mit Wasserstoffantrieb versehene Schubboot mit dem Namen ELEKTRA sei erfolgreich im Berliner Westhafen gestartet. Angetrieben von Ballards Brennstoffzellenmodulen beweise es, dass Seeverkehr emissionsfrei möglich sei.Mit ihren beiden Antrieben könne die ELEKTRA nun bis zu 1.400 Tonnen über 400 Kilometer emissionsfrei durch Flüsse und Kanäle schieben. Dazu habe sie zwei wassergekühlte Elektromotoren am Heck. Jeder verfüge über eine Leistung von 200 Kilowatt. Angetrieben würden diese von drei Ballard-Brennstoffzellen-Module des Typs FCveloCity mit einer Leistung von je 100 Kilowatt.Interessant für Ballard Power: Das Energiekonzept sei für die Fracht-, Personen- und Sportschifffahrt übertragbar und damit zukunftsorientiert. Da laut Projektleiter Professor Gerd Holbach von der Technischen Universität Berlin die Binnenschifffahrt bislang durchgehend nicht CO2-neutral sei, würden sich hier weitere Auftragsmöglichkeiten für Ballard Power ergeben.