Kurzprofil B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG:



Die B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG (BRAIN AG) (ISIN: DE0005203947, WKN: 520394, Ticker-Symbol: BNN) gehört in Europa zu den technologisch führenden Unternehmen auf dem Gebiet der industriellen Biotechnologie, der Kerndisziplin der Bioökonomie. So identifiziert BRAIN bislang unerschlossene, leistungsfähige Enzyme, mikrobielle Produzenten-Organismen oder Naturstoffe aus komplexen biologischen Systemen, um diese industriell nutzbar zu machen. Aus diesem "Werkzeugkasten der Natur" entwickelte innovative Lösungen und Produkte werden bereits erfolgreich in der Chemie sowie in der Kosmetik- und Nahrungsmittelindustrie eingesetzt.



Das Geschäftsmodell der BRAIN steht heute auf zwei Säulen: "BioScience" und "BioIndustrial". Die Säule "BioScience" umfasst das zumeist auf exklusiver Basis abgeschlossene Kollaborationsgeschäft der BRAIN AG mit Industriepartnern. Die zweite Säule "BioIndustrial" umfasst die Entwicklung und Vermarktung von eigenen Produkten und aktiven Produktkomponenten der BRAIN. Weitere Informationen finden Sie unter www.brain-biotech.de. (18.01.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - B.R.A.I.N.-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, bestätigen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Anlagevotum für die Aktie des Spezial-Biotech-Unternehmens B.R.A.I.N. Biotechnology Research And Information Network AG (ISIN: DE0005203947, WKN: 520394, Ticker-Symbol: BNN).Das Schlussquartal beim südhessischen Biotechunternehmen sei durch Zukäufe - wie angekündigt - besser verlaufen, womit die nominellen 20/21er Guidance erreicht, das organische Wachstumsziel aber verfehlt, worden sei. Das schreiben die Aktienexperten in ihrer aktuellen Studie und weisen darauf hin, dass die Guidance 21-22 am 23.02.22 mit den Q1/21-22-Zahlen veröffentlicht werden solle.Aktuell spüre das operative Geschäft - trotz erfolgreicher Gegenmaßnahmen - durchaus noch die Corona-Krise. Die Skalierungsfähigkeit des B2B-Segments "BioIndustrials" ("BI") sei verbessert, das B2C-Geschäft Enzyme (Bio Catalyst, UK) laufe gut; aber die Qualitätsprobleme bei Weiss Bio. seien noch nicht ausgestanden und würden die Segmententwicklung wohl noch geraume Zeit drücken. Das Segment BioScience ("BS") hätten laut Analysten immer noch Corona-bedingte Verzögerungen bei Neu- und Anschlussprojekten geprägt.Die jüngsten Projekte der "NBD"-Pipeline ("PHA 121" und "BRAIN CRISPER", "BEC") brächten neue Fantasie und Perspektiven. Noch sei die künftige Realisierung beim Zwingenberger Biotechunternehmen allerdings mit einigen Fragezeichen versehen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze B.R.A.I.N.-Aktie: