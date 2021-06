Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

19,99 EUR -1,43% (03.06.2021, 21:45)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (03.06.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Batterie- und Elektroautoherstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von BYD habe wieder ein gewisses Momentum entwickelt. Dazu dürfte auch eine Überarbeitung des renommierten Hang Seng beitragen. Der größte Hongkonger Aktien-Index nehme einige Unternehmen neu auf. Das Unternehmen, an dem auch Warren Buffett mit Berkshire Hathaway beteiligt sei, werde dabei sein. Auch für Alibaba gebe es gute Nachrichten.Am Montag sei es so weit: Dann werde BYD im Hang Seng vertreten sein und knapp ein Prozent in einem der führenden Asien-Indices ausmachen. Die Gewichtung von Alibaba werde von fünf auf mehr als sieben Prozent erhöht. Tencents Anteil am HSI werde etwas reduziert, das Unternehmen bleibe jedoch ein Schwergewicht.Grundsätzlich seien Index-Aufnahmen positiv für die entsprechenden Aktien. Die Sichtbarkeit werde erhöht, die Aktien würden mehr gehandelt, (Index-)Fonds würden kaufen. Andererseits habe die Nachricht, die seit rund zwei Wochen bekannt sei, dem Kurs von BYD bislang keinen besonderen Schub verleihen können. Eine Gegenbewegung sei schließlich auch bei zahlreichen anderen China-Aktien zu verzeichnen gewesen. Viel hänge auch am Sentiment für die E-Auto-Branche und China allgemein. Insofern sollten Anleger die Aufnahme von BYD und Alibabas höhere Gewichtung nicht überbewerten, so Lars Friedrich von "Der Aktionär" zur BYD-Aktie. (Analyse vom 03.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie: