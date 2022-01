Engagierte Anleger geben kein Stück aus der Hand, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.01.2022)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze BYD-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

30,19 EUR +1,55% (17.01.2022, 14:07)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (17.01.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrofahrzeug-Unternehmens BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.BYD habe zum Ende der abgelaufenen Handelswoche einen Deal mit dem kalifornischen Start-up Nuro bekannt gegeben. Zusammen würden sie ein rein elektrisches, autonomes Lieferfahrzeug bauen. Darüber hinaus habe es zuletzt auch mehrere neue Kaufempfehlungen für die Aktie gegeben.Mit dem Nuro-Deal baue BYD seine Investitionen in so genannte Smart-Car-Technologien aus. "Gemeinsam werden wir dieses autonome Lieferfahrzeug bauen, mit dem gemeinsamen Ziel, eine sicherere Umgebung auf den Straßen in den Vereinigten Staaten zu schaffen", habe Stella Li, eine EVP von BYD und Präsidentin von BYD North America gesagt.Lob für die Zusammenarbeit komme auch von Ferdinand Dudenhöffer. "Eine sehr spannende Sache. China ist Vorreiter bei autonomen Fahrzeugen und mit Nuro kann BYD bei den Commercials in das Thema autonomes Fahren einsteigen. Die Europäer müssen aufpassen, nicht den Anschluß zu verlieren. Das wir ein Milliarden Markt", sage der Auto-Experte vom CAR-Institut gegenüber dem AKTIONÄR.BYD werde dabei die Herstellung der Fahrzeuge in seinem Montagewerk in Lancaster, Kalifornien, die so genannten Hardwarekomponenten verbauen, während Nuro seine selbstfahrende Technologie zur Verfügung stellen werde.Lieferdienste wie der Pizzahersteller Domino's, die US-Supermarktkette Kroger und der US-Convenience-Store-Kette 7-Eleven würden bereits mit Nuro zusammenarbeiten.Zuletzt hätten sich auch die positiven Analystenstimmen zu BYD gemehrt. Bin Wang von der Credit Suisse etwa habe sein Kursziel für den chinesischen Automobilhersteller auf 380 Hongkong-Dollar (42,73 Euro) erhöht. Bullish sei auch Benjamin Lo von Nomura. Er sehe für das Papier Potenzial bis 373 Hongkong-Dollar.Die BYD-Aktie sehe technisch vielversprechend aus. Die 200-Tage-Linie habe sich einmal mehr als wichtiger Support entpuppt. Jetzt gelte es, die 100-Tage-Linie bei 275,53 Hongkong-Dollar (30,98 Euro) zu nehmen. Im Anschluss wäre der Weg bis in den Bereich um 320 Hongkong-Dollar frei.