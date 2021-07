Börsenplätze BP-Aktie:



Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (29.07.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Energieriesen BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach dem kräftigen Kursrückgang der letzten Handelswochen befinde sich die Aktie von BP aktuell wieder auf dem Erholungskurs. Die jüngste Entwicklung an den Rohstoffmärkten würden den Anteilscheinen des britischen Öl- und Gasriesen nun Rückenwind bescheren. So würden die Preise für Brent- und WTI-Öl in dieser Woche wieder anziehen.Auftrieb erhalten hätten die Ölpreise zuletzt von einem durch die Bank schwächeren Dollar. Die US-Währung habe auf Hinweise der amerikanischen Notenbank FED vom Vorabend reagiert, die zwar Signale für eine weniger lockere Geldpolitik gegeben habe, hierbei aber vage geblieben sei. Da Rohöl in Dollar gehandelt werde, mache ein fallender Dollarkurs den Rohstoff für Käufer außerhalb des Dollarraums günstiger und stütze häufig deren Nachfrage.Unterstützung erhalten habe der Ölmarkt auch durch Lagerdaten aus den USA. Die Bestände an Rohöl seien in der vergangenen Woche auf den tiefsten Stand seit Anfang 2020 gefallen. Begünstigt worden sei der Lagerabbau bei Rohöl durch einen Rückgang der Netto-Importe von Rohöl, habe Commerzbank-Experte Carsten Fritsch die Entwicklung erklärt.Bemerkenswert sei der Rückgang der US-Ölproduktion gewesen. Damit sei der jüngste Aufwärtstrend unterbrochen worden. Von dieser Seite erwachse dem Ölverbund OPEC+ laut Fritsch keine ernstzunehmende Konkurrenz.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link