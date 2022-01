ISIN BMW-Aktie:

Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 31 Produktions- und Montagestätten in 15 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2020 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2,3 Mio. Automobilen und über 169.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2020 belief sich auf 5,222 Mrd. EUR, der Umsatz auf 98,990 Mrd. EUR. Zum 31. Dezember 2020 beschäftigte das Unternehmen weltweit 120.726 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt und rückt Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung konsequent ins Zentrum seiner Ausrichtung, von der Lieferkette über die Produktion bis zum Ende der Nutzungsphase aller Produkte. (13.01.2022/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - BMW: Die Dreistelligkeit lockt! AktienanalyseDie BMW-Aktie (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit viel Schwung ins neue Jahr gestartet, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Um mehr als zehn Prozent sei es seit Anfang Januar nach oben gegangen. Erstmals seit vielen Jahren befinde sich der DAX-Wert damit wieder in Schlagdistanz zur 100-Euro-Marke. Für gute Stimmung hätten vor allem die Absatzzahlen für 2021 gesorgt. Der Konzern habe im vergangenen Jahr trotz des weltweiten Halbleitermangels mehr als 2,2 Mio. Autos seiner Stammmarke verkauft - so viel wie niemals zuvor. "Damit sind wir mit der Marke BMW auch auf Platz eins im globalen Premiumsegment - und zwar mit deutlichem Abstand", habe Vertriebsvorstand Pieter Nota resümiert. Als wichtiger Wachstumstreiber im Konzern habe sich laut dem Manager der Hochlauf der E-Mobilität erwiesen. Mit der Auslieferung von mehr als 100.000 vollelektrischen Fahrzeugen sei das angekündigte Ziel erreicht worden. Und auch für das laufende Jahr gebe sich Nota zuversichtlich: "Wir erwarten 2022 weiteres profitables Wachstum."Für zusätzlichen Schub habe ein positiver Analystenkommentar gesorgt: Goldman Sachs habe die BMW-Aktie vor dem Hintergrund der Mehrheitsübernahme am Joint-Venture BMW Brilliance Automotive von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 110 auf 123 Euro angehoben. Die geplante Transaktion werde den Umsatz 2022 um 18 Prozent und den operativen Gewinn um 52 Prozent steigern, habe Analyst George Galliers prognostiziert. Positiv dürften sich zudem der Produktzyklus sowie Kapazitätserweiterungen auswirken. Angesichts dessen erscheine die Aktie attraktiv bewertet, so Galliers. (Ausgabe 01/2022)