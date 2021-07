Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze BASF-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

66,68 EUR +0,48% (29.07.2021, 08:19)



Xetra-Aktienkurs BASF-Aktie:

66,41 EUR -1,00% (28.07.2021, 17:35)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 110.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2020 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (29.07.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemieriesen BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.BASF habe gestern seine Q2-Ergebnisse präsentiert und die kurz zuvor erhöhte Gesamtjahresprognose bestätigt. Inzwischen hätten zahlreiche Analysten das Zahlenwerk genauer unter die Lupe genommen und würden nun klare Empfehlungen abgeben, was jetzt bei der BASF-Aktie zu tun sei.Für die Großbank UBS bleibe die Devise klar: Kaufen! Analyst Andrew Stott habe das Kursziel mit 77 Euro bekräftigt. Er habe zwar eingeräumt, dass die Margen im Agrarbereich enttäuscht hätten. Er habe aber den hohen freien Barmittelfluss (Free Cashflow) sowie die gesunkene Nettoverschuldung gelobt.Die US-Investmentbank Goldman Sachs bewerte den DAX-Titel weiterhin nur mit "neutral". Das Kursziel beziffere Analystin Georgina Iwamoto unverändert auf 79 Euro. Sie habe betont, BASF habe in Q2 die Erwartungen übertroffen. Der Grund hierfür sei vor allem der Upstream-Geschäftsbereich (chemische Rohstoffe) gewesen, ihrer Ansicht nach dürfte dies in Q3 ähnlich aussehen.Indes habe die NordLB ihr Votum für die BASF-Aktie mit "halten" bestätigt. Das kurz zuvor angehobene Kursziel sei bei 73 Euro belassen worden. Analyst Thorsten Strauß habe erklärt, dass die detaillierten Zahlen nach den vorab publizierten Eckdaten keine Begeisterung mehr hätten auslösen können.DER AKTIONÄR sei für die BASF-Aktie unverändert optimistisch gestimmt.Dividendenjäger können bei der BASF-Aktie weiterhin zugreifen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stopp sollte bei 58,00 Euro belassen werden. (Analyse vom 29.07.2021)