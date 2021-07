Börsenplätze BASF-Aktie:



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 110.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2020 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (13.07.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemieriesen BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Das "gute alte" Kerngeschäft von BASF brumme derzeit - wie die kräftige Erhöhung der Prognose des Chemiegiganten am vergangenen Freitag wieder einmal eindrucksvoll bewiesen habe. Doch BASF nehme auch ständig neue Märkte ins Visier.So investiere der DAX-Konzern in das indische Start-up Urbankisaan. Die Firma baue Gemüse und Kräuter in Hydrokultur an. Das Unternehmen betreibe nahe der indischen Metropolen Hyderabad und Bengaluru große Gewächshäuser, in denen Lebensmittel in Nährlösungen teilweise zu einem Zehntel der Kosten herkömmlicher Methoden produziert werden könnten. Dies habe es für die Wagniskapitaleinheit der BASF SE so attraktiv gemacht, dass man sich an Urbankisaan beteiligt habe - zu der Höhe der Beteiligung und des Investments habe BASF keine Angaben gemacht.Das so genannte Urban Farming komme - und zwar gewaltig. Die Vorteile des vermehrten Anbaus von Nahrungsmitteln in Gewächshäusern in der Stadt lägen auf der Hand: Die Pflanzen seien deutlich besser vor negativen Umwelteinflüssen wie extremer Hitze, Dürren oder Überschwemmungen geschützt. Auch der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln könne extrem stark verringert werden. Zudem würden die oftmals weiten Transportwege in die Städte entfallen.Natürlich werde die Beteiligung an Urbankisaan vorerst keinerlei spürbaren Einfluss auf das Konzernergebnis der Ludwigshafener haben. Dennoch seien die vielen kleinen Beteiligungen von BASF in aufstrebende Start-ups sinnvoll, um den Chemieriesen weiterhin frühzeitig in attraktiven wachstumsmärkten zu positionieren.Die Dividendenperle bleibt nach wie vor ein klarer Kauf (Stopp: 58,00 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link