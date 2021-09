Börsenplätze BASF-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Zwar habe sich die BASF-Aktie wieder relativ rasch vom kräftigen Kursrückgang am Montag erholen können, die Schieflage von Evergrande bereite den Analysten aber zunehmend Sorgen. So hätten in dieser Woche bereits einige Experten ihre Kursziele für den DAX-Titel reduziert, nun gebe es eine weitere deutliche Verringerung.So sei man beim Analysehaus Stifel nun deutlich weniger optimistisch gestimmt. Nachdem man zuvor mit einem Kursziel von 93,00 Euro zu den bullishsten Expertenhäusern gezählt habe, sehe man den fairen Wert der DAX-Titel "nur noch" bei 81,00 Euro. Dies liege aber immerhin noch 27 Prozent über dem gegenwärtigen Kursniveau. Dementsprechend laute das Rating von Stifel weiterhin "buy".Etwas Mut mache auch die neueste Studie von Barclays. Der Titel laute "Evergrande ist nicht Lehman". Demnach dürften die Verwerfungen einer möglichen Pleite von Evergrande also nicht derart verheerend sein wie jene nach der Lehman-Pleite 2008, die zu einer weltweiten Finanzkrise geführt hätten - die BASF-Aktie sei damals zeitweise auf unter 20 Euro gefallen.Die mittel- bis langfristigen Perspektiven für BASF würden trotz der aktuellen Risiken gut bleiben. DER AKTIONÄR sei daher für die Dividendenperle (aktuelle Rendite 5,3 Prozent) grundsätzlich zuversichtlich gestimmt.Anleger können bei der BASF-Aktie weiterhin an Bord bleiben, beachten wegen des eingetrübten Charts aber den Stoppkurs bei 58,00 Euro, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link