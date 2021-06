Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 110.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2020 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (29.06.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemieriesen BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Nach einer wochenlangen Konsolidierungsphase könnte die Aktie von BASF nun allmählich wieder Schwung aufnehmen. Neben den positiven Nachrichten zur Entwicklung der Weltkonjunktur dürfte den Anteilscheinen des Chemieriesen dabei auch die zahlreichen bullishen Analystenkommentare helfen. Nachdem sich in der Vorwoche etwa noch die Baader Bank zuversichtlich gezeigt habe, habe nun Bernstein Research für Aufsehen gesorgt.So habe Bernstein-Analyst Gunther Zechmann das Kursziel für die BASF-Papiere von 105 auf satte 108 Euro erhöht. Die Einschätzung laute unverändert "outperform". Er habe betont, dass sich die starke Nachfrage im Sektor und dadurch auch die positive Preisentwicklung bei vielen Produkten auch im zweiten Quartal gut entwickelt hätten. Zechmann habe daher seine BASF-Gewinnprognosen für 2021 um rund 20 Prozent erhöht."Der Aktionär" ist zwar aktuell noch nicht ganz so optimistisch wie Bernstein gestimmt, geht aber auch davon aus, dass es mit der BASF-Aktie in den kommenden Monaten nach oben gehen wird. Dividendenjäger können bei dem global breit aufgestellten Konzern, der über eine solide Bilanz und langfristig gute Aussichten verfügt, weiterhin zugreifen, so Thorsten Küfner. Der Stoppkurs sollte bei 58,00 Euro belassen werden. (Analyse vom 29.06.2021)Börsenplätze BASF-Aktie: