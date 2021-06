Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil BAIDU Inc.



BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NASDAQ -Symbol: BIDU) ist ein chinesischer Suchmaschinenbetreiber. Such-Applikationen wie Karten, Bilder, Videos oder News sind auf der Seite zu finden. Die Suchmaschine gehört zu den weltweit am häufigsten aufgesuchten Seiten. Der Hauptsitz ist in Peking. Seit dem 5. August 2005 ist BAIDU an der Börse gelistet. (29.06.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BAIDU-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Internet-Konzerns BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NASDAQ-Symbol: BIDU) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die E-Auto-Fantasie habe eine furiose Kursrallye bei BAIDU ausgelöst, die Implosion eines Family Offices den anschließenden, brutalen Absturz. Seit April arbeite die Aktie von Chinas Internet-Dino an einer Bodenbildung und jetzt sehe es danach aus, als könnte eine solche tatsächlich klappen.Von 136 Dollar im November 2020 auf 354 Dollar drei Monate später und 175 Dollar wiederum nur vier Wochen später - zumindest biete BAIDU Unterhaltung. Vorausgesetzt, man stehe als Anleger auf der richtigen Seite.Die Rahmenbedingungen seien eigentlich klar und die Story mehrfach erzählt: BAIDU durchlaufe die Metamorphose von Suchmaschinenbetreiber zum Anbieter für künstliche Intelligenz, Cloud und das autonome Fahren. Die Suche bleibe, sicher, nur solle zukünftig davon eben nicht mehr das Wohl und Wehe des Unternehmens abhängen.Klappe ganz gut, wie die vergangenen Quartalszahlen zeigen würden. Was die Aktivitäten beim autonomen Fahren betreffe, seien die Chinesen der Konkurrenz mittlerweile deutlicher voraus. Einem Pilotprojekt mit einigen Robotaxis in Metropolen wie Peking sei nun die Ankündigung gefolgt, 1.000 dieser Fahrzeuge in Betrieb zu nehmen.Dem Tief im Mai sei eine kleine Aufwärtsbewegung bis knapp über 200 Dollar gefolgt, bevor es wieder nach unten gegangen sei. Jedoch sei das Tief nicht nochmals getestet worden und seit nunmehr sechs Tagen laufe BAIDU nach oben. Mit dem Break des Juni-Hochs (201 Dollar) sei der Weg frei bis in den Bereich um 225 Dollar.Anleger, die schon immer eine günstig bewertete China-Aktie im Depot hätten haben wollen, sollten einen Einstieg auf dem aktuellen Niveau in Betracht ziehen. Abgesehen vom kurzfristigen Aufwärtspotenzial, zahle der Konzern auch eine Dividende. Ein Stopp unter dem März-Tief sichert die Position in der BAIDU-Aktie ab, so Martin Weiss von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.06.2021)