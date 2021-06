Der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sei um +0,15%, der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um +0,23% und der Nasdaq-Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um +0,98% geklettert.



Der Nikkei-225 (ISIN JP9010C00002/ WKN A1RRF6) notiere schwächer bei aktuell 28.783,56 Punkten.



Das Kartellamt habe die geplante Fusion der Wohnungskonzerne Vonovia (ISIN DE000A1ML7J1/ WKN A1ML7J) und Deutsche Wohnen (ISIN DE000A0HN5C6/ WKN A0HN5C) genehmigt. "Die gemeinsamen Marktanteile der Unternehmen rechtfertigen keine wettbewerbs-rechtliche Untersagung", habe Kartellamt-Präsident Mundt erklärt.



Das Arrondieren der Geschäfte beim Medienkonzern RTL (ISIN LU0061462528/ WKN 861149) gehe in die nächste Runde: Nach Frankreich und den Niederlanden sortiere RTL nun auch sein Belgien-Geschäft neu und verkaufe RTL Belgium für 250 Mio. EUR an die belgischen Medienfirmen DPG Media und Groupe Rossel. Der Abschluss des Deals solle in Q4 erfolgen. RTL-Chef Rabe wolle die Fernsehbranche in Europa auf Länderebene konsolidieren. In Frankreich lege RTL seine TV-Tochter M6 mit dem Fernsehkonzern TF1 zusammen, in den Niederlanden fusioniere RTL sein Geschäft mit Talpa Network.



Der Wiener Immobilienkonzern IMMOFINANZ (ISIN AT0000A21KS2/ WKN A2JN9W) gebe den Übernahmekampf um den Rivalen S IMMO (ISIN AT0000652250/ WKN 902388) auf. In der Hauptversammlung der S IMMO in der vergangenen Woche hätten rund 61% des vertretenen Aktionärskapitals für die Abschaffung des Höchststimmrechts gestimmt. Nötig für einen Beschluss wären jedoch 75% gewesen.



Der Euro habe sich bei nur geringer Bewegung in der Nähe des Vortagesniveaus gehalten.



Die Ölpreise hätten unter der verstärkten Ausbreitung der Delta-Variante des Corona-Virus gelitten. Gold habe etwas freundlicher notiert. (29.06.2021/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Nach den Gewinnen der Vorwoche startete der deutsche Aktienmarkt verhalten in die neue Woche, so die Analysten der Nord LB.Zunehmende Sorgen habe vor allem die Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus in Europa bereitet. Außerdem würden Anleger Konjunkturdaten in dieser Woche erwarten, die neue Hinweise zum Inflationsdruck geben könnten.Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um -0,34% und der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um -0,56% gesunken. Der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) sei um +0,54% gestiegen.Im DAX seien Aktien zyklischer Unternehmen unter Druck geraten. Besonders betroffen gewesen seien die Automobilwerte.