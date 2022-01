Besteuerung

Stellenangebote

Da diese Einrichtungen beträchtliche Summen einnehmen, können sie ihren Mitarbeitern mehr bezahlen. Das legale Glücksspiel spielt nicht nur in Großstädten eine entscheidende Rolle bei der Förderung der Beschäftigung.



Statistiken zeigen, dass in Ländern mit Vulkan Casino die Beschäftigungsquote um etwa 8% höher ist. Es liegt auf der Hand, dass dieser Wirtschaftszweig das Potenzial hat, einen positiven Einfluss auf die lokalen Gemeinschaften auszuüben.



Tourismus

In den meisten Fällen vereinen Casinos Hotels, Nachtclubs, Restaurants, Unterhaltungseinrichtungen, Wellness-Center und Einkaufszentren an einem Ort. Nehmen wir zum Beispiel das weltberühmte Las Vegas.



Solche Resorts erhöhen den Touristenstrom in das Land erheblich, was sich positiv auf die Wirtschaft auswirkt. Dasselbe geschieht auch in anderen Spielhallen auf der ganzen Welt. In Monte Carlo und Macao bauen Unternehmer neue Komplexe rund um die Casinos.



Es zeigt sich, dass die Menschen für das Glücksspiel selbst deutlich weniger Geld ausgeben als für verschiedene Dienstleistungen, Wellnessbehandlungen, Restaurants und teure Geschäfte. Auch hier haben die Staaten, die Glücksspiele betreiben, die Möglichkeit, ihre Infrastruktur zu verbessern, und zwar mit allen damit verbundenen Steuern.



Infrastruktur

Erhöhte Infrastrukturkosten können auch entstehen, wenn eine neue Glücksspieleinrichtung den Bau zusätzlicher Unternehmen (z. B. Hotels, Restaurants) anregt, um von der erhöhten Besucherzahl in dem Gebiet zu profitieren.



Alle Studien, die sich mit diesem Thema befasst haben, belegen einen Anstieg der Infrastrukturkosten. Dieser Anstieg ist vor allem bei jenen Glücksspielarten zu erwarten, die den Bau neuer Einrichtungen (Casinos, Rennbahnen, Bingohallen) erfordern, im Gegensatz zum Internet-Glücksspiel. (10.01.2022/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Casinobranche wird in den Medien häufig kritisiert. Es gibt das Klischee, dass eine kleine Gruppe von Eigentümern dieses Unternehmens den menschlichen Wunsch nach finanziellem Gewinn ausnutzt.In Wirklichkeit bietet das Glücksspiel den lokalen Gemeinden viele Möglichkeiten in Bezug auf Steuern, Beschäftigung und Tourismus. Es sei darauf hingewiesen, dass bisher legale Anbieter in Deutschland offiziell die Möglichkeit erhalten haben, Online-Poker, Spielautomaten und Online-Casinos anzubieten.Von den Casinos wird erwartet, dass sie Steuern zahlen, und von den Spielern, die bei ihnen Gewinne erzielen, wird ebenfalls erwartet, dass sie ihren Verpflichtungen nachkommen. In vielen Ländern zahlen Glücksspielanbieter eine pauschale Körperschaftssteuer, die die gleiche ist wie für jedes andere Unternehmen im Land. Darüber hinaus gibt es verschiedene lokale Abgaben.Zur Erinnerung: Im März 2021 verabschiedeten die deutschen Behörden ein neues Gesetz zur Legalisierung von Online-Casinos und Online-Poker. Die deutsche Regierung hat einen Steuersatz von 5,3% auf jeden Dreh an einem Online-Spielautomaten und jeden Pott bei Online-Pokerspielen festgelegt. Und wenn die Änderung in Kraft tritt, wird das Online-Glücksspiel in Deutschland vier- bis fünfmal höher besteuert als das landgestützte Glücksspiel. Die EUBA hat darüber eine formelle Beschwerde bei der Europäischen Kommission eingereicht. https://vulkan.bet/de/casino finanzieren viele Wohltätigkeitsorganisationen und unterstützen auch viele soziale Initiativen, die die Lebensqualität anderer verbessern sollen.Casinos bieten Tausenden von Menschen Arbeitsplätze und Karrieremöglichkeiten. Wer als Händler anfängt, kann zum Manager oder in eine ähnliche Führungsposition aufsteigen. Aber die Casinobranche ist anders als jede andere Unterhaltungs- oder Dienstleistungsbranche.