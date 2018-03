Frankfurt (www.aktiencheck.de) - In der Handelspolitik geht es richtig zur Sache, so die Analysten der Helaba.



Vertreter der EU hätten wohl erreicht, dass ihre Stahl- und Aluminiumexporte von den geplanten US-Zöllen zumindest vorübergehend ausgenommen würden. Dabei könnte sich der zeitgleiche Vorstoß der EU-Kommission, eine substanzielle Sondersteuer auf die (fast ausschließlich amerikanischen) Internetriesen einzuführen, letztlich aber als hinderlich erweisen. Washington feuere inzwischen schon die nächste Breitseite im Handelskrieg ab. Nach den Stahl- und Aluminiumzöllen gehe es nun um Verletzungen von Copyrights und den Diebstahl von geistigem Eigentum, vor allem durch China. Das von den angekündigten Strafmaßnahmen betroffene Handelsvolumen (60 Mrd. US-Dollar pro Jahr) sei dabei ein Vielfaches der Stahl- und Aluminiumimporte. Wenn Xi Jingping, der starke Mann in Peking, sein Gesicht wahren wolle, könne er einen solchen Schritt der US-Regierung nicht einfach hinnehmen. Der Druck zu einer demonstrativen Reaktion sei extrem hoch. Ein Konflikt mit dem dünnhäutigen US-Präsidenten könnte schnell eskalieren. (23.03.2018/ac/a/m)





Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.