Doch nun sei es soweit: man sei im nachhaltigen Investmentzeitalter angekommen. Und dennoch stehe man am Anfang dieser Entwicklung, wenn man bedenke, dass explizit nachhaltig verwaltete Geldanlagen immer noch unter zehn Prozent vom Gesamtmarkt ausmachen würden. Doch die Zahl werde sich stetig erhöhen angesichts der globalen Klima- und Umweltschutzmaßnahmen. Selbst die USA und China lägen hier einmal nicht im Clinch, sondern würden ihre staatlichen Programme dahingehend forcieren. Interessanterweise seien auch die Stimmen leiser geworden, die nachhaltigen Anlagen einen Rendite-Nachteil andichten möchten. Gerade 2020 habe sich gezeigt, wie sehr Aktien von Unternehmen, die einer nachhaltigen Tätigkeit zuzuordnen seien, hätten outperformen können.



Damit gesellschaftliche, nachhaltige Rendite (=Impact) und finanzielle Rendite (=Quality) Hand in Hand gehen, investieren die Sustainable-Fonds von Swisscanto in Unternehmen, die sich durch die Verbindung von Impact und Quality auszeichnen, mithin einen hohen IQ aufweisen. Denn Unternehmen mit Impact würden mit ihren Produkten oder Dienstleistungen einen Lösungsbeitrag zu Nachhaltigkeitsproblemen leisten. Sie würden die relevanten gegenwärtigen sowie künftigen Herausforderungen als Marktchance betrachten. Bei der Wahrnehmung dieser Marktchancen würden sie umfangreich Nutzen für die Gesellschaft stiften. Mit ihren intelligenten Lösungen würden diese Unternehmen ein attraktives Wachstum erreichen und von erheblichen Wettbewerbsvorteilen profitieren. Ihre Impactanalyse ermittle diejenigen Unternehmen, deren Wachstumschancen groß seien, die aber heute am Finanzmarkt noch unterschätzt würden. Und die Quality-Analyse der Experten beurteile die Fähigkeit des Managements von Unternehmen, wertsteigernde Entscheidungen zu treffen.



Die Experten von Swisscanto zielen mit ihrer Quality-Analyse darauf ab, diejenigen Unternehmen zu identifizieren, die für Anleger attraktive Kapitalrenditen generieren. Kernelemente qualitativ hochwertiger Unternehmen seien für sie eine tiefe Verschuldung, ein Managementteam mit überzeugendem Leistungsausweis und langfristig strukturelle Wettbewerbsvorteile, die Markteintrittsbarrieren hochhalten würden. Diese Kombination aus Impact und Quality stelle aus ihrer Sicht eine attraktive Verbindung dar und ermögliche es Investoren, in Unternehmen zu investieren, die profitabel wachsen würden und deren Unternehmenswert langfristig steige. (17.06.2021/ac/a/m)





Zürich (www.aktiencheck.de) - Jahr für Jahr weist der Marktbericht des Forum Nachhaltige Geldanlagen enorme Zuwächse des Segments in der D-A-CH-Region aus, so Jan Sobotta, Leiter Sales Ausland, Swisscanto Asset Management International S.A.So auch im aktuellen Bericht 2021, der dem deutschen Markt ein Plus von 25 Prozent im vergangenen Jahr bescheinige. Für unser Haus, welches nachhaltige Fonds seit 1998 anbietet, ist diese Entwicklung folgerichtig und höchst erfreulich, so die Experten von Swisscanto. Denn die Fortschritte würden unterstreichen, dass sie mit ihrer damaligen Annahme richtig gelegen hätten, dass die Berücksichtigung ökologischer und sozialer Faktoren beim Investieren keine Träumerei für Gutmenschen sei, sondern eines Tages die Grundlage für ein sinnvolles und akzeptables Investment bilde. Zugegeben, es habe einige Jahre gedauert, bis der Nachhaltigkeits-Zug richtig Fahrt aufgenommen habe.