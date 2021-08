Börsenplätze AstraZeneca-Aktie:



Kurzprofil AstraZeneca plc:



AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London: AZN, NASDAQ OTC-Symbol: AZNCF) ist ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Herstellung verschreibungspflichtiger Medikamente für Klinik und Praxis. Die Forschung der AstraZeneca konzentriert sich auf den Bereich Herz-Kreislauf sowie die Bekämpfung von Brust- und Prostatakrebs, gastrointestinale Erkrankungen, auf die Indikationen Asthma und COPD und auf die Behandlung von Schizophrenie sowie bipolaren Störungen. Das Unternehmen besitzt insbesondere sechs Kompetenzschwerpunkte in den Therapiebereichen Herz-Kreislauf und Stoffwechsel, Magen-Darm, Atemwege, Onkologie (Therapie von tumorbedingten Geschwulstkrankheiten), Infektionen und Schmerz sowie Zentrales Nervensystem. (10.08.2021/ac/a/a)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AstraZeneca-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des britisch-schwedischen Pharmakonzerns AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London: AZN, NASDAQ OTC-Symbol: AZNCF) unter die Lupe.Zu Wochenbeginn habe der Pharmakonzern mit frischen Daten zum Krebsmittel Enhertu bei speziellem Brustkrebs und der Zulassung für Forxiga zur Behandlung von chronischer Nierenerkrankung (CKD) bei Patienten mit oder ohne Diabetes Typ 2 aufwarten können. Darüber hinaus hätten die Analysten sich zu Wort gemeldet - wobei die Einschätzung unterschiedlicher kaum sein könnte.Die Schweizer Großbank UBS habe das Rating für AstraZeneca auf "buy" mit einem Kursziel von 9.200 Britische Pence belassen. Erste Daten aus einer Vergleichsstudie zum Medikament Enhertu gegen Kadcyla von Roche bei HER2-positivem Brustkrebs würden gut erschienen, habe Analyst Michael Leuchten in einer am Montag vorliegenden Studie geschrieben.Goldman Sachs dagegen habe das Votum für den Pharma-Titel auf "sell" mit einem Kursziel von 6.950 Pence belassen. Dass eine Phase-3-Studie zum Medikament Enhertu im Vergleich zu Kadcyla von Roche bei HER2-positivem Brustkrebs wegen besserer Überlebensraten frühzeitig gestoppt worden sei, sei positiv, habe Analyst Keyur Parekh in einer am Montag vorliegenden Studie geschrieben.Indes habe die US-Bank Morgan Stanley die AstraZeneca-Aktie wieder in die Bewertung aufgenommen. Das Rating laute "overweight" mit einem Kursziel von 9.800 Pence, oder umgerechnet 115,57 Euro.Investierte Anleger bleiben bei der AstraZeneca-Aktie an Bord, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.08.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link