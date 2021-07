Kursziel

ArcelorMittal-Aktie

(EUR) Rating

ArcelorMittal-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 32,00 Buy UBS Andrew Jones 16.07.2021 36,00 Overweight Barclays Tom Zhang 14.07.2021 40,00 Buy Goldman Sachs Jack O'Brien 14.07.2021 40,00 Buy Jefferies Alan Spence 13.07.2021 35,90 Overweight Morgan Stanley Alain Gabriel 08.07.2021 40,00 Overweight J.P. Morgan Luke Nelson 07.07.2021 36,00 Buy Deutsche Bank Bastian Synagowitz 29.06.2021 31,00 Kaufen NordLB Holger Fechner 25.06.2021 25,00 Halten Independent Research Sven Diermeier 21.06.2021 31,00 Neutral Credit Suisse Carsten Riek 07.06.2021 32,00 Buy Kepler Cheuvreux Rochus Brauneiser 31.05.2021

Börsenplätze ArcelorMittal-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs ArcelorMittal-Aktie:

28,15 EUR -0,32% (28.07.2021, 16:43)



Xetra-Aktienkurs ArcelorMittal-Aktie:

28,27 EUR +0,34% (28.07.2021, 16:50)



ISIN ArcelorMittal-Aktie:

LU1598757687



WKN ArcelorMittal-Aktie:

A2DRTZ



Ticker-Symbol ArcelorMittal-Aktie:

ARRD



Euronext Amsterdam-Symbol ArcelorMittal-Aktie:

MT



Kurzprofil ArcelorMittal S.A.:



ArcelorMittal S.A. (ISIN: LU1598757687, WKN: A2DRTZ, Ticker-Symbol: ARRD, Euronext Amsterdam-Symbol: MT) hat seinen weltweiten Hauptsitz in Luxemburg. ArcelorMittal ist landesweit an 16 Standorten vertreten, darunter sind zentrale Verwaltungsgebäude in Luxemburg-Stadt und Esch-sur-Alzette, verschiedene Stahlwerke für Lang-, Flach- und Drahterzeugnisse sowie Distributions- und Stahlservice-Zentren. ArcelorMittal betreibt außerdem ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Esch-sur-Alzette.



Dank einer erfolgreichen Konsolidierungspolitik mit einer Reihe wichtiger Übernahmen ist ArcelorMittal seit der Gründung schnell gewachsen. Der weltgrößte Stahlhersteller ist aus der Fusion von Arcelor und Mittal Steel im Jahr 2006 hervorgegangen. (28.07.2021/ac/a/a)







Luxemburg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Stahlkonzerns ArcelorMittal S.A. (ISIN: LU1598757687, WKN: A2DRTZ, Ticker-Symbol: ARRD, Euronext Amsterdam-Symbol: MT) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 40,00 oder 25,00 EUR? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur ArcelorMittal-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.ArcelorMittal wird am 29.07.2021 die Zahlen für das zweite Quartal 2021 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der ArcelorMittal-Aktie anbetrifft, hat Jack O'Brien, Analyst von Goldman Sachs, den Titel in einer Branchenstudie vom 14.07.2021 weiterhin mit dem Votum "buy" bewertet. Das Kursziel wurde von 36,00 auf 40,00 Euro angehoben. Die Stahlpreise sollten in der zweiten Jahreshälfte weiter steigen, während die in den vergangenen Monaten gestiegenen Gewinnerwartungen sich noch nicht in den Aktienkursen widerspiegelten, so der Analyst. In Europa seien ArcelorMittal und SSAB weiterhin seine bevorzugten Werte.Die niedrigste Kursprognose für die ArcelorMittal-Aktie kommt von Independent Research. Analyst Sven Diermeier hat den Titel in einer Analyse vom 21.06.2021 weiterhin mit dem Votum "halten" eingestuft. Das Kursziel wurde von 27,00 Euro auf 25,00 Euro gesenkt. ArcelorMittal habe am 17.06. das zweite Aktienrückkaufprogramm (17,847 Mio. eigene Aktien, Volumen: 570) abgeschlossen. Zudem habe man die restlichen 38,2 Mio. Cleveland-Cliffs-Stammaktien für ca. 20 USD je Cleveland-Cliffs-Stammaktie veräußert.Der Mittelzufluss aus dem Verkauf solle für ein drittes Aktienrückkaufprogramm, das am 18.06. gestartet worden sei, verwendet werden. ArcelorMittal halte weiterhin zurückkaufbare Cleveland-Cliffs-Vorzugsaktien, die in ca. 58 Mio. Cleveland-Cliffs-Stammaktien wandelbar oder den entsprechenden Barbetrag auslösbar seien. Diermeier habe seine Prognosen angehoben. Er gehe dabei nach wie vor von einer rückläufigen Ergebnisentwicklung aus.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur ArcelorMittal-Aktie auf einen Blick: