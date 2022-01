Börsenplätze Apple-Aktie:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (11.01.2022/ac/a/n)

CupertinoKulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologieunternehmens Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Ungewohnte Erfahrung für verwöhnte Tech-Aktionäre. Apple, NVIDIA und viele weitere Titel aus der Branche seien schwach wie lange nicht mehr in ein neues Jahr gestartet. Beim Ausverkauf in der vergangenen Woche seien im NASDAQ Composite 1,1 Bio. USD Börsenwert ausradiert worden. Besser laufe es für die Blue Chips.4,5% habe der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn eingebüßt. Der NASDAQ 100 komme auf einen Verlust von 4,3%. Indes liege der Dow Jones lediglich mit 0,7% im Minus. In der ersten Woche sei die Diskrepanz noch größer gewesen. So gut sei der Dow Jones im Vergleich zum NASDAQ 100 das letzte Mal 1996 ins Jahr gestartet.Momentaufnahme oder Beginn der großen Rotation, laute die Gretchenfrage. Am Montag sei Tech jedenfalls wie Phönix aus der Asche zurückgekehrt. Der NASDAQ habe das stärkste Intraday-Reversal seit März 2020 hingelegt. Schnäppchenjäger hätten gestern massiv zugegriffen, weil sie die Hoffnung hätten, dass die FED 2022 nicht zu aggressiv vorgehe. Aktuell schienen vier statt drei Zinsanhebungen im laufenden Jahr eingepreist. Mit Leitzinsen von dann 1,25% lägen die USA immer noch unter dem Schnitt der Jahre 2015 bis 2019 (1,6%). Damals habe der NASDAQ 100 um 90% zugelegt.Einige Tech-Aktien seien zu teuer gewesen und hätten zurecht korrigiert. Hingegen seien Qualitätstitel wie Apple oder Alphabet angesichts ihres Potenzials nach wie vor moderat bewertet. Schwächephasen bei diesen Aktien seien Kaufchancen, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.01.2022)