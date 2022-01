Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologieunternehmens Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) weiterhin zu kaufen.Im Streit um die Gebühren, die Entwickler für den Vertrieb ihrer Apps über den App Store bezahlen müssten, gehe Apple abermals in die Offensive und habe am Montag detaillierte Daten zu seinem Service-Geschäft veröffentlicht. Das solle den Wert der Plattform und des Ökosystems belegen - sowohl für die Nutzer als auch für die Entwickler von Programmen und Inhalten."Im Jahr 2021 haben die Dienste von Apple dazu beigetragen, innovative Apps, leistungsstarke Inhalte und transformative Erlebnisse zu liefern, die das Leben der Benutzer auf der ganzen Welt mehr denn je bereichern", beginne Apples Jahresrückblick auf die Entwicklung seiner Services-Sparte. Über sämtliche Angebote hinweg habe der Tech-Riese im vergangenen Jahr über 745 Millionen zahlende Abonnenten verzeichnet, so Eddy Cue, Senior Vice President of Services.Ohne die Bemühungen, Innovationen und Kreativität der Entwickler wäre das nicht möglich, das weiß man auch bei Apple. Aber dort weiß man auch, dass die Entwickler ohne das riesige Ökosystem des Konzerns nicht weit kommen würden. Über die globale Plattform des App Stores erreichten Unternehmen aller Größen mehr als 600 Millionen Nutzer pro Woche in 175 Ländern, heiße es in der Mitteilung.Seit dem Launch des App Stores hätten Entwickler mit dem Verkauf von digitalen Gütern und Dienstleistungen über diesen Kanal 260 Milliarden Dollar verdient. Alleine im letzten Jahr seien es demnach rund 60 Milliarden Dollar gewesen - und damit laut Apple ein neuer Rekord. Und das Wachstum gehe weiter: Zwischen Heiligabend und Silvester seien die App-Store-Ausgaben der Nutzer im Vergleich zum Vorjahreszeitraum im zweistelligen Prozentbereich gewachsen.Für den Zugang zu diesem äußert lukrativen Marktplatz habe Apple strenge Regeln aufgestellt. Zudem verlange der Tech-Riese eine Gebühr von 15 bis 30 Prozent von den App-Entwicklern - abhängig von deren Umsätzen und Zugehörigkeitsdauer im App Store. Vielen Entwicklern und auch Wettbewerbsbehörden auf der ganzen Welt sei diese Praxis jedoch ein Dorn im Auge. Sie würden dem Tech-Riesen vorwerfen, seine Marktmacht zu missbrauchen.Der Streit um Zugang und Gebühren im App Store dürfte Apple zumindest auf mittlere Sicht noch beschäftigen und zu Zugeständnissen wie externe Bezahloptionen für In-App-Käufe zwingen. Eine echte Gefahr für das margenstarke und lukrative Service-Geschäft sehe "Der Aktionär" darin aber nicht.Stattdessen dürfte die Sparte "Services" auch in Zukunft kräftig wachsen und zur starken Performance des Konzerns und der Aktie beitragen."Der Aktionär" sieht hier noch reichlich Luft nach oben und bestätigt die Kaufempfehlung, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 11.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link