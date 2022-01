Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Amphenol Corp.:



Amphenol Corporation (ISIN: US0320951017, WKN: 882749, Ticker-Symbol: XPH, NYSE-Ticker-Symbol: APH) in Wallingford im US-Bundesstaat Connecticut ist ein Entwickler, Hersteller und Vermarkter von elektrischen, elektronischen und faseroptischen Steckverbindern, Verbindungssystemen, Antennen, Sensoren und sensorgestützten Produkten sowie Koaxial- und Spezialkabeln. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Verbindungsprodukte und -baugruppen sowie Kabelprodukte und -lösungen. Amphenol entwirft, fertigt und montiert seine Produkte an Standorten in Nord- und Südamerika, Europa, Asien, Australien und Afrika. (13.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amphenol-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Steckverbindungs-Herstellers Amphenol Corp. (ISIN: US0320951017, WKN: 882749, Ticker-Symbol: XPH, NYSE-Ticker-Symbol: APH) unter die Lupe.An der Börse stünden oft Aktien im Mittelpunkt, deren Namen oder Produkte einer großen Öffentlichkeit bekannt seien. Manche Unternehmen würden aber unter dem Radar fliegen, zumindest in Deutschland. Hochspezialisierte Komponenten für Satelliten etwa könne man schließlich nicht bei OBI kaufen. Ein US-Konzern sei groß dabei - auch im Weltraum.Im Weltraum komme es auf absolute Zuverlässigkeit an und auf geringes Gewicht. Das betreffe nicht nur Raketen-Flugzeuge von Virgin, Elemente für Raumstationen von Airbus oder Satelliten-Teile von Boeing. Auch die Kabel und Steckverbindungen in den elektronischen Elementen müssten spezielle Anforderungen erfüllen. Dabei komme man an der Amphenol Corporation nicht vorbei.Als American Phenolic Corp. schon 1932 in Chicago gegründet sei Amphenol heute einer der größten Steckverbindungs-Hersteller der Welt. Die elektronischen Bauteile des US-Unternehmens würden weltweit in immer mehr Smartphones, Elektroautos, mobiler Infrastruktur und auch in Datentechnik für komplexe Weltraumprojekte stecken.Fürs Gesamtjahr 2021 erwarte Amphenol einen Umsatz im Bereich von 10,5 bis 10,6 Mrd. USD, was einem Zuwachs von 23% gegenüber dem Umsatz des Vorjahres entspreche. Nach dem auch durch Aktienrückkäufe beeinflussten Rekordhoch Ende Dezember sei die Aktie wieder etwas zurückgekommen. Im aussichtsreichen, aber recht schwankungsintensiven Feld der Weltraumtechnik-Aktien sei Amphenol ein spannender Kandidat, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.01.2022)