Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN), Seattle/Washington, ist einer der führenden Online-Versandhändler und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. Amazon.com betreibt weltweit mehr als 175 Logistikzentren (13 in Deutschland) mit einer Gesamtfläche von über 14 Millionen Quadratmetern.



Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie: Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Außerdem umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle, auf dem Bücher, Magazine, Zeitschriften oder persönliche Dokumente heruntergeladen und gelesen werden können, sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services, das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (13.07.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie des Versandriesen Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) auch nach der Rally ein Kauf.74 Prozent plus - so laute die Bilanz der Amazon-Aktie im laufenden Jahr. Bei der Performance würden Erinnerungen an die glorreichen Zeiten der New Economy zur Jahrtausendwende wach. Die Analysten kämen mit ihren Kurszielanhebungen kaum hinterher. "Der Aktionär" zähle ebenfalls zu den Amazon-Bullen.Grund 1, warum Amazon noch Luft habe: E-Commerce. Als der Lockdown gekommen sei und die Geschäfte hätten schließen müssen, seien Millionen Menschen heilfroh gewesen, dass es Amazon gebe. Auch diejenigen, die Onlinehandel bislang weitestgehend vermieden hätten. Sie hätten gemerkt, wie bequem es sei und wie schnell es gehe, im Internet zu bestellen. Wer bei Amazon Stammkunde werde und ein Prime-Abo abschließe, genieße viele Extras wie etliche Gratis-Songs, -Filme und -Serien. Ein Service, den der stationäre Handel nicht bieten könne.Grund 2: Cloud. Streaming, Gaming, Homeoffice - die Welt werde immer digitaler. Ohne externe Rechenzentren gehe gar nichts mehr. Gartner erwarte, dass der Cloudmarkt in zwei Jahren bei einem Volumen von 355 Milliarden Dollar stehe. 2010 seien es gerade einmal 40 Milliarden gewesen. Auch von dieser Entwicklung profitiere Amazon mit einem Marktanteil von 33 Prozent überproportional.Grund 3: Medien. Laura Martin, Analystin bei Needham, sei sich sicher: Die Amazon-Mediensparte (Prime Video, Prime Music und Twitch) werde von der Börse völlig unterschätzt. Der Bereich sei ihrer Meinung nach 500 Milliarden Dollar wert und damit knapp so viel wie das Cloud-Business AWS. Mit Twitch könne Amazon laut Martin verstärkt junge Leute an das E-Commerce-Angebot des Konzerns heranführen. Prime Music und Prime Video hätten Amazons Position bei Familien gestärkt.Grund 4: Werbung. Bereits vor anderthalb Jahren habe eine Studie von Zenith für Aufmerksamkeit gesorgt. Die Experten würden erwarten, dass der Markt für E-Commerce-Werbung zu den größten Wachstumstreibern der Werbebranche werde. Dabei handle es sich um Werbung, die in der Nähe von Suchergebnissen und Produktlistings auf E-Commerce-Seiten platziert sei. Zenith schätze das Marktvolumen bis 2028 auf 100 Milliarden Dollar. Amazon als Top-Player in Sachen E-Commerce werde sich höchstwahrscheinlich ein sehr großes Stück des Kuchens abschneiden.Amazon wird unser Leben in den kommenden Jahren auf vielfältige Weise bestimmen, so Andreas Deutsch. Es werde eine massenhafte Verschiebung geben von Offline zu Online mit Amazon als großem Profiteur.Die Amazon.com-Aktie bleibt auch nach der Rally ein Kauf, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR-Depot".