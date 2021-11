XETRA-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Zu den angebotenen Applikationen gehören beispielsweise der Emaildienst Google Mail, die Social-Network-Plattform Google+ und der Webbrowser Google Chrome. Das geografische Produktangebot umfasst den Kartendienst Google Maps, den Locationdienst Google Local Search und die Satellitenkarten von Google Earth, für welche der Konzern gezielt Reiseratgeber aufkauft. Über die Anwendung Indoor-Maps können Innenraumkarten für Flughäfen, Museen, Einkaufszentren und Veranstaltungshallen eingesehen werden.



Außerdem ist das Unternehmen im Hard- und Softwaremarkt für Smartphones und Tabletcomputer aktiv, welche es mit dem Betriebssystem Android und eigenen Smartphones wie dem Nexus bedient. Die Innovationen des Unternehmens in der Suchmaschinen-, Smartphone- und Internetwerbungsindustrie haben Google zu einer der bekanntesten Marken weltweit gemacht. Zur Alphabet-Holding zählen außerdem das Bio-Unternehmen Calico oder das Technologieunternehmen NestLabs.



Im Oktober 2015 wurde der Konzern Alphabet gegründet und löste damit den bestehenden Namen Google ab - dadurch sollen die einzelnen Unternehmensteile wie das Web-Geschäft (weiterhin unter dem Namen Google) oder die Entwicklung selbstfahrender Autos unabhängiger als einzelne Tochtergesellschaften arbeiten. Die Google-Aktien wurden bei diesem Vorgang zu Alphabet-Aktien umgewandelt. (06.11.2021/ac/a/n)



Nun habe Alphabet über seine andere Tochter DeepMind ein neues Unternehmen im Bereich des Gesundheitswesens namens Isomorphic Labs gegründet. Isomorphic Labs solle in verschiedenen Bereichen mit DeepMind kooperieren, aber unabhängig vom KI-Spezialisten bleiben. Das Ziel des neuen Start-ups bestehe u.a. darin, den Prozess zur Herstellung von Medikamenten mithilfe von KI zu revolutionieren und zu beschleunigen."KI-Methoden werden zunehmend nicht nur für die Analyse von Daten verwendet, sondern auch um leistungsstarke prädiktive und generative Modelle komplexer biologischer Phänomene zu erstellen", sagte Gründer Demis Hassabi, ein ehemaliges Schachwunderkind, das auch DeepMind gegründet habe.Alphabet bleibe weiterhin seinem Ruf treu, eines der innovativsten Unternehmen der Welt zu sein. Mit der Isomorphic Labs erweitere es sein Zukunftsportfolio (Sparte "Other Bets") um eine weitere aussichtsreiche Perle. Gewinne laufen lassen, rät Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.11.2021)