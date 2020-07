Börsenplätze Allianz-Aktie:



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 100 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von über 754 Milliarden Euro. Zudem verwalten die Asset Manager Allianz Global Investors und PIMCO fast 1,7 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index. 2019 erwirtschafteten über 147.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 142 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 11,9 Milliarden Euro. (14.07.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Versicherungskonzerns Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Ende August 2019 habe die Allianz die Kfz-Versicherung und andere Sachversicherungsgeschäfte des brasilianischen Versicherers Sul America gekauft. Die Transaktion, mit der das Serviceangebot für Kunden erweitert und die geografische Präsenz in Brasilien vergrößert werden sollte, sollte innerhalb von zwölf Monaten abgeschlossen werden. Das sei jetzt gelungen.Mit der Akquisition werde die Allianz mit einem Marktanteil von 15 Prozent die Nummer 2 auf dem brasilianischen Kfz-Versicherungsmarkt. Im Bereich der Schaden- und Unfallversicherung steige der Marktanteil auf 9 Prozent, was Platz 3 bedeute. Vorstandschef Oliver Bäte habe im Sommer 2019 von "einem großen Schritt bei der strategischen Repositionierung des Lateinamerika-Geschäfts" gesprochen.Sein Vorstandskollege Iván de la Sota habe am Freitag gesagt: "Dies ist unsere größte Investition in Brasilien. Mit Sul América erreichen wir eine führende Position im wachsenden Schaden- und Unfallmarkt in der größten Volkswirtschaft Südamerikas. Es ist auch eine großartige Gelegenheit, digitale Technologien einzusetzen und erstklassige Lösungen für lokale Makler und Kunden bereitzustellen."Das Prämienaufkommen des brasilianischen Versicherers habe sich im Jahr 2018 auf knapp 806 Millionen Euro belaufen, davon allein 95 Prozent aus der Kfz-Versicherung. Der Kaufpreis liege bei 3,2 Milliarden Real, umgerechnet eine halbe Milliarde Euro.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Allianz.