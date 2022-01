Börsenplätze Allianz-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

225,95 EUR -0,22% (18.01.2022, 09:39)



XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

225,40 EUR -0,73% (18.01.2022, 09:24)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



NASDAQ OTC-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 100 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 790 Milliarden Euro. Zudem verwalten unsere Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors 1,7 Billionen Euro für Dritte. Mit unserer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in unsere Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen sind wir unter den führenden Versicherern im Dow Jones Sustainability Index. 2020 erwirtschafteten über 150.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 140 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 10,8 Milliarden Euro. (18.01.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Wer vor rund 20 Jahren Allianz-Aktien gekauft habe, sei im Minus. Aber womöglich nicht mehr lange. Der Titel notiere aktuell bei 226 Euro, womit noch drei Prozent bis zum Hoch vom März 2020 bei 232,60 Euro fehlen würden.Gelinge das Break, würde als Nächstes das Hoch aus dem Jahr 2002 geraten. Damals habe die Allianz bei 265 Euro notiert und sei vom Rekordhoch bei 402 Euro bereits 35 Prozent abgestürzt.Allerdings dürfe man bei der Allianz nicht nur auf die Kursentwicklung sehen. Das Unternehmen sei ein sehr gutes Beispiel dafür, wie wichtig Dividenden bei der Geldanlage seien. Wer genau vor 20 Jahren eingestiegen sei, komme auf eine Performance (nur der Kurs) von minus fünf Prozent. Hätte er die Gewinnausschüttungen regelmäßig reinvestiert, hätte er seinen Einsatz glatt verdoppelt.Die Allianz zähle mit einem 2022er KGV von 10 und einer Dividendenrendite von fünf Prozent zu den günstigsten Aktien in ganz Europa. Gelinge das Break, wäre dies ein starkes Kaufsignal. Ziel des "Aktionär": 255 Euro, Stopp: 190 Euro, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär" zur Allianz-Aktie. (Analyse vom 18.01.2022)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Allianz.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link