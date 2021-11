Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (06.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internet-Händlers Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.2017 reiste Ma nach New York, traf dort mit Donald Trump den frisch gewählten US-Präsidenten zu einem Vieraugengespräch und versprach, eine Million Jobs in den USA zu schaffen.Mit der Absage des Ant-Group-Börsengangs habe Ende 2020 der Kurssturz bei Alibaba begonnen. Alibaba- und Ant-Gründer Jack Ma habe sich daraufhin - womöglich nicht ganz freiwillig - aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Viele Marktteilnehmer hätten verunsichert reagiert. Nun gebe es neue Erkenntnisse dazu, wie sich Jack Ma bei der politischen Führung Chinas unbeliebt gemacht habe.Als unmittelbarer Auslöser für Pekings Groll gegen Jack Ma gelte eine öffentliche Rede kurz vor dem geplanten Börsengang. Ma habe sich damals kritisch gegenüber dem heimischen Finanz-Establishment geäußert. Eine Recherche von Reuters lege nun nahe, dass der Milliardär schon viel früher in Ungnade gefallen sei.Chinas Führung solle erst aus der Presse von dem Gespräch erfahren haben. Das würden laut Reuters sowohl mehrere Quellen im Alibaba-Umfeld als auch eine Quelle bei der chinesischen Regierung bestätigen. Demnach habe die Führung gegenüber Alibabas Abteilung für Regierungsbeziehungen, man sei unglücklich über das nicht zuvor genehmigte Treffen.Mit der inoffiziellen Diplomatie sei es nun vorbei. Jack Ma habe mehreren Berichten zufolge seinen Zugang zur Machtzentrale in Peking verloren. Zu Beginn des Jahres solle Ma in einem Brief Xi Jinping angeboten haben, sein Leben künftig der Bildung in ländlichen Gegenden Chinas zu widmen. Wie der Präsident auf das Angebot reagiert habe, ist Reuters zufolge unklar.Der gute Draht nach Peking sei für Jack Ma und damit womöglich auch für Alibaba verloren. Andere Tech-Firmen-Gründer in China hätten sich mittlerweile zurückgezogen. "Der Aktionär" bleibe angesichts der Underperformance der Alibaba-Aktie an der Seitenlinie, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.11.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Alibaba.