Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (11.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internet-Händlers Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Kurz vor den Olympischen Winterspielen treibe China die Einführung des digitalen Yuan (e-CNY) voran. Inzwischen könne mit dem Elektro-Geld in ausgewählten Städten bezahlt werden. Anleger von Alibaba und Tencent würden die Entwicklung nervös beobachten, schließlich würden die Tech-Giganten den Payment-Markt im Land mit ihren Apps Alipay und WeChat Pay dominieren. Werde sich an dieser Vormachtstellung etwas ändern?Fakt sei: Die Systeme von Alibaba und Tencent seien bereits so verbreitet, dass ihren Erfolg kaum etwas stoppen könne. Theoretisch könnte Chinas Führung natürlich die Abschaltung alternativer Zahlungsmethoden fordern, allerdings wären die praktischen Auswirkungen dramatisch. Alipay und WeChat Pay seien in großen Städten quasi der Standard fürs Bezahlen. Händler und Kunden müssten sich also komplett umstellen - von Alibaba und Tencent selbst ganz zu schweigen. Bislang habe China lediglich einen besseren Zugang zu den Daten der heimischen Konzerne forciert.Allerdings sei die digitale Brieftasche für den e-CNY in den vergangenen Tagen zeitweise die populärste App in China gewesen. Bloomberg-Analysten würden trotzdem damit rechnen, dass Zahlungen mit dem digitalen Yuan bis 2025 lediglich 9 Prozent und bis 2040 15 Prozent am chinesischen Payment-Markt ausmachen würden.Die Einführung des e-CNY könnte sogar positiv für die Konzerne sein, weil so voraussichtlich die Verbreitung von Zahlungen per Smartphone auch in kleineren Städten vorangetrieben werde. Damit dürfte wiederum die grundsätzliche Akzeptanz in ländlicheren Gegenden für die Nutzung digitaler Ökosysteme steigen.Bei beiden Aktien drängt sich aber aufgrund der politisch-regulatorischen Entwicklungen in China und der angeschlagenen Charts derzeit kein Kauf auf, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen ist mit erheblichen politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Für Anleger besteht ein erhöhtes Totalverlustrisiko.