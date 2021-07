Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

180,00 EUR +0,56% (07.07.2021, 15:17)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

211,60 USD -2,82% (06.07.2021, 22:10)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

AHLA



NYSE-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (07.07.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.831 Milliarden Dollar hätten Technologieunternehmen aus China seit Februar an Börsenwert verloren. Grund dafür sei der scharfe Kurs der Regierung in Peking. Die Machthaber möchten nun im Ausland an der Börse gehandelte chinesische Unternehmen strenger kontrollieren. Anleger sollten weiterhin auf der Hut sein.Die neuen Vorschriften dürften die Kapitalbeschaffung aufstrebender Firmen aus China an ausländischen Aktienmärkten wie in New York oder Hongkong deutlich erschweren. Die neuen Regeln würden besonders auf "Datensicherheit, grenzüberschreitenden Datenfluss und die Verwaltung vertraulicher Informationen" zielen, heiße es in einem Dokument des Staatsrates in Peking.Darüber hinaus sollten in Zukunft Börsengänge eigens genehmigt werden.Die Regierung sei in Sorge, dass im Ausland gehandelte chinesische Unternehmen von den dortigen Behörden gezwungen werden könnten, ihre wachsenden Datenmengen zur Verfügung zu stellen. Wang Wenbin, Sprecher des Pekinger Außenministeriums, habe die USA als "größte Gefahr für die globale Cybersicherheit" bezeichnet. Er habe ihnen Datendiebstahl und Verletzung der Privatsphäre vorgeworfen.Kurz nach dem Börsengang hätten die chinesischen Behörden Ermittlungen wegen Verstößen beim Umgang mit gesammelten Daten gestartet, woraufhin der Aktienkurs von Didi massiv eingebrochen sei. Auch gegen drei andere jüngst in den USA gelistete Unternehmen seien ähnliche Untersuchungen aufgenommen worden.Laut Paul Pong, Managing Director bei Pegasus Fund Managers, sei eine Entspannung der Situation nicht in Sicht. "Der Ausverkauf wird sich im dritten Quartal fortsetzen", so Pong zur Nachrichtenagentur Bloomberg. "Es ist unwahrscheinlich, dass die Maßnahmen schon bald beendet sein werden."Alibaba, Tencent und Co seien Top-Firmen mit einer großen Zukunft. Doch der Druck der Machthaber sei aktuell einfach zu viel für die Bullen. Aktuell sei aus dem Sektor nur Alibaba laufende Empfehlung des AKTIONÄR. Hier beachten Anleger den Stoppkurs bei 165 Euro, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.07.2021)(Mit Material von dpa-AFX)