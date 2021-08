Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die relativ geringen Kursausschläge am deutschen Aktienmarkt unterstreichen, dass das Sommerloch anhält, so die Analysten der Helaba.



Nachdem in der vergangenen Woche auf die US-Arbeitsmarktdaten sehnsüchtig gewartet worden sei, gelte gleiches für die heute auf der Agenda stehenden US-Inflationsdaten. Von diesen erhoffe man sich Erkenntnisse über das weitere Vorgehen der US-Notenbank. Zuletzt seien Tapering-Diskussionen bereits verstärkt geführt worden. Darüber hinaus würden Sorgen mit Blick auf die Corona-Delta-Variante am Markt weiterhin eine große Rolle spielen. Viele Firmen würden angeben, dass ein weiterer Lockdown wirtschaftlich nicht mehr zu überleben wäre. Die Berichtssaison setze sich hierzulande fort. Heute würden die Bücher unter anderem von E.ON, TAG Immobilien, Salzgitter, Evotec, Talanx, LANXESS, thyssenkrupp, JENOPTIK und Dt. Pfandbriefbank geöffnet.



Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hangle sich derzeit an der 118%-Extension (15.780) entlang. Einerseits könne sich der Index in der Nähe des Rekordhochs etablieren, andererseits fehle es augenscheinlich an der Schwungkraft, um sich von dieser Marke deutlich nach oben abzusetzen. Die Vola - gemessen auf Basis V-DAX - entwickle sich weiter zurück und nähere sich damit dem April-Tief (16,27) wieder an. Grundsätzlich werde unterstellt, dass auf Phasen niedriger Volatilität häufig sehr dynamische und von Momentum unterlegte Ausbrücke folgen würden. Man dürfe gespannt sein, ob sich aktuell ein ähnliches Muster ergeben werde. Ein erster, markanter Support finde sich in Form der 55-Tagelinie bei 15.597 Punkten. Bemerkenswert sei zudem, dass die 21-Tagelinie (15.592) mittlerweile unter den Durchschnitt abgerutscht sei. Letztmals sei es im Oktober 2020 zu einer Kreuzung gekommen - damals allerdings in entgegengesetzter Richtung. (11.08.2021/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



mehr >