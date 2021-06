In Deutschland steigt das Interesse für Aktien

Interesse steigt insbesondere in der jungen Zielgruppe

Unterhalb des 35. Lebensjahres wird eher auf das Sparbuch zurückgegriffen, dieses ist weiterhin dominierend in dieser Zielgruppe. Ab dem 45. Lebensjahr sind es weiterhin die Aktienfonds, welche derart beliebt sind.



Anlagenklassen jeder Art sind plötzlich beliebt

Wohl auch aufgrund der Corona-Krise sind Anlageklassen jeder Art beliebter denn je in Deutschland. In Aktien wollten nur die wenigsten investieren, in Kryptowährungen sah dies nochmal gänzlich anders aus. Hier war es ebenfalls die jüngeren Personen, welche in Bitcoin, Ethereum oder Cardano investiert haben.



Zusätzlich sucht die jüngere Zielgruppe bewusst auch nach Möglichkeiten, um noch schneller Renditen zu generieren. Dabei wird sich häufig auch in ein Risiko begeben, wie es bei Sportwetten (insbesondere zur EURO 2020) der Fall ist oder im Online-Casino. Mit dem Casino Bonus hoffen viele Personen darauf, den großen Gewinn zu erzielen.



Eine vermutlich auf Dauer bessere Anlageform sind im Vergleich die Sparpläne, denn so können Anfänger eher ein Gefühl für die Börse entwickeln und dann später sich auch in ETFs oder Aktienfonds wagen. Schon 100 Euro reichen völlig für ein Investment aus.



Werden Aktien weiterhin dominieren?

Es gibt diverse Studien, welche auch die negativen Seiten zeigen. Es gibt im Bereich des Aktienmarktes noch einige Vorbehalte, weshalb hierin nicht investiert wird. 31 Prozent der Bundesbürger hat zum Beispiel in einer Studie angegeben, dass sie nicht in Aktien investieren, da sie sich darum sorgen, ihr gesamtes Geld zu verlieren.



28 Prozent gaben an, dass sie befürchten, dass sie in die falschen Aktien investieren und weitere 15 Prozent trauen sich den Aktienhandel nicht zu. Solange diese Vorbehalte bestehen, ist es unwahrscheinlich, dass Aktien dauerhaft dominieren werden. Die Menschen werden weiterhin Investments in Immobilien oder vergleichbares vorziehen.



Sollte es aber durch gezieltes Marketing möglich sein, diese Vorbehalte zu brechen, dann gibt es durchaus die Möglichkeit, dass mehr Deutsche ein Wertpapierdepot anlegen werden. (29.06.2021/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - In Deutschland werden die Aktien immer beliebter, zuvor hatte sich für die Anlageklasse kaum jemand interessiert. Ein Grund für diesen Hype ist die Niedrigzinsphase, jedoch könnte auch das Marketing von Börsen-Apps maßgeblich hierzu beigetragen haben. Vorbehalte gegenüber den Aktien gibt es jedoch noch immer.Obwohl die Aktien in Deutschland immer mehr an Interesse erfahren, wird der Anteil an kurzfristigen Anlagen oder Anlagen mit keiner Rendite nicht geringer. Derzeit ist es noch so, dass der Großteil ihr Geld auf Girokonten parkt oder auf einem Sparbuch. Hier drohen jedoch Negativzinsen oder gar eine so kleine Rendite, dass kaum die Gebühren gedeckt werden können.Daher sind viele auch auf Tagesgeldkonten umgestiegen, jedoch sinken auch hier die Zinsen noch immer. Beliebter sind dagegen weiterhin die Bausparverträge und Immobilien. Beinahe jeder fünfte Bundesbürger (19 Prozent) besitzt außerdem Aktienfonds oder Wertpapiersparpläne (15 Prozent). ETFs haben jedoch nur 10 Prozent der Bundesbürger.Das Interesse an Aktien steigt insbesondere in der jungen Zielgruppe, denn es ist festzustellen, dass Personen unter dem 25. Lebensjahr sich vermehrt für diese Themen interessieren. Derzeit ist es noch so, dass 42 Prozent der Männer und nur 25 Prozent der Frauen Wertpapiere besitzen.