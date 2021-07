Von der Parkettbörse zur Online Börse

Das passende Depot

Die Depot-Testsieger im Vergleich zeichnen sich nicht nur durch einen leistungsstarken Service, eine große Auswahl an Börsen und Märkten oder durch eine einfache Bedienbarkeit aus, sondern überzeugen vor allem durch faire Konditionen.



Gebührenfreie Depots

Qualität hat ihren Preis - eine alte Redewendung, die in vielen Bereichen zutrifft, jedoch für den Aktienhandel nur bedingt Gültigkeit hat: Immer mehr Banken bieten ihren Kunden ein Depot ohne Depotführungsgebühren an. Das bedeutet, dem Anleger entstehen keine laufenden Kosten für die Depotführung, was einige Vorteile bietet. Einerseits entstehen dem Anleger auch dann keine Kosten, wenn er den Handel mit Aktien eine Weile ruhen lässt oder wenn er gar Verluste einfährt. Andererseits kann er aus seinen Gewinnen das Maximum herausholen, weil diese nicht durch regelmäßige Gebühren geschmälert werden.



Orderkosten und Maklercourtage

Wer an der Börse Aktien kauft, muss in der Regel Orderkosten, auch Transaktionskosten genannt, abführen. Zudem dienen bei Hausbank-Depots die Bankberater als Mittelsmänner zwischen Börse und Kunden. Sie nehmen also die Funktion eines Maklers ein und berechnen dafür entsprechend eine Maklergebühr.



Viele gute Anbieter für Online Depots verzichten auf die Broker Gebühren. Dies liegt daran, dass die Depotinhaber sich selbst einen Überblick über das Angebot verschaffen und Aktien selbstständig erwerben können.



Während einige Anbieter keine Orderkosten abrechnen, bieten andere Online Depot Portale eine pauschale Gebühr an. So lassen sich die Kosten pro Transaktion bei größeren Investitionsvolumina geringhalten. Anleger können mit einem leistungsstarken Online Depot also sogar doppelt sparen.



Informationen sammeln

Das beste Aktiendepot hilft einem nicht weiter, wenn man keinerlei Ahnung davon hat, wie die Börse eigentlich funktioniert. Angehende Anleger sollten sich also ausgiebig darüber informieren und dann Recherche betreiben, was unterschiedliche Märkte, Branchen und Unternehmen angeht.



Außerdem lohnt es sich, wirtschaftliche Zusammenhänge im Blick zu behalten und Experten zu finden, die bereits viel Erfahrung mit dem Handel an der Börse gesammelt haben. Oft teilen diese ihre Prognosen mit anderen Anlegern oder legen sogar ihr Portfolio offen, so dass andere Investoren dieses in ihrem Depot ähnlich gestalten können.



Entscheidungen treffen

Wer an der Börse Erfolg haben möchte, sollte natürlich Aktien mit Potential kaufen. Bei der Wahl sollte vor allem das Anlageziel des Investors ausschlaggebend sein: Wer langfristig möglichst risikoarm investieren möchte, wählt andere Wertpapiere wie ein Trader, der besonders aktiv handelt. (28.07.2021/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Schon seit dem Jahr 1612 gibt es den Aktienhandel. Damals hat mit der Amsterdam Stock Exchange die erste Börse ihre Türen für Investoren geöffnet. Seither hat sich um Bereich Aktienhandel aber natürlich einiges getan. Es gab den ein oder anderen Crash, allen voran natürlich den Börsen Crash im Jahr 1929, der zahlreiche Anleger ihr Vermögen kostete. Doch es hat sich auch viel Positives ereignet.Warren Buffet ist eines der beliebtesten Beispiele für Menschen, die an der Börse zu Multimillionären oder gar Milliardären wurden. Natürlich sind das die Ausnahmen, dennoch gelten Aktien nach wie vor als äußerst lukratives Anlageinstrument. Neben den Kursentwicklungen gab es aber noch weitere Entwicklungen. Diese haben dazu geführt, dass der Börsenhandel heute so einfach ist wie nie zuvor.Im Jahr 1612 öffneten Amsterdamer Investoren natürlich nicht ihr Online Depot auf dem Smartphone, um Wertpapiere zu kaufen. Lange Zeit fand der Aktienhandel nur in den sogenannten Parkettbörsen statt – das waren Ladenlokale, wo Anleger gegen Bargeld in Aktien investieren konnten.Was einfach klingt, ist technisch zwar wirklich für jeden machbar, bedarf aber auch einer sauberen Vorbereitung. Diese Dinge sollten angehende Anleger vor ihrer ersten Investition beachten:Aktien unterliegen Kursschwankungen. Aus ebendiesen Schwankungen ergeben sich sowohl Renditen als auch Verluste. Anleger möchten natürlich, dass ihr Geld möglichst sicher ist und dass die Investition so lukrativ wie möglich ist. Das richtige Online Depot ist dabei der erste Schritt in die richtige Richtung.